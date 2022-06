Ospedale di Cascia, partita la demolizione: era rimasto inagibile dal terremoto del 2016

Chiara Fabrizi 09 giugno 2022 a

Ventuno imprese si fanno avanti per ricostruire l’ospedale di Cascia reso inagibile dal terremoto per il quale sono iniziati gli interventi di demolizione. Passetti in avanti per il maxi intervento post sisma che dovrà restituire alla comunità il nosocomio intitolato a Santa Rita. Sì, perché il 3 giugno scorso sono scaduti i termini dell’indagine di mercato avviata alla metà del maggio scorso dall’Ufficio speciale per la ricostruzione e a rendersi disponibili per il cantiere da quasi 8 milioni di euro sono state 21 ditte. Le manifestazioni d'interesse depositate da ciascuna di queste aziende è ora al vaglio dei tecnici della Regione che saranno chiamati a ridurre a quindici la rosa delle imprese da invitare allo step successivo.

L’appalto per la ricostruzione dell’ospedale Santa Rita non passerà per l’indizione di una vera e propria gara, con le ditte selezionate che saranno direttamente invitate a partecipare a una procedura negoziata per l’affidamento sia della progettazione esecutiva che dell’esecuzione dei lavori. Nel frattempo, comunque, le ruspe dei vigili del fuoco si sono messe al lavoro per procedere con la demolizione del vecchio ospedale di Cascia realizzato nel 1959 e che coi terremoti del 2016 ha riportato gravissime lesioni.

Gli interventi andranno avanti per alcuni giorni fino a che il nosocomio intitolato a Santa Rita non sarà ridotto a un cumulo di macerie, che andranno poi recuperate e trasferite nella cava di Misciano (Norcia). L’area, infatti, dovrà essere liberata per far spazio al cantiere da quasi otto milioni di euro, perché nello stesso terreno sarà ricostruito il nuovo ospedale. Sono inoltre in corso anche le procedure per la ricostruzione dell'ospedale di Norcia, per il quale sono stati stanziati 7,5 milioni di euro e su cui è atteso l’esito della procedura negoziata.

