Umbria, da ricercatrice di Perugia una nuova sperimentazione contro il tumore della pelle

Sabrina Busiri Vici 09 giugno 2022 a

a

a

I test pre clinici stanno dando ottimi risultati. Le cellule di tumore, melanoma metastatico, trapiantate nei topi da paziente malato si riducono drasticamente quando vengono trattate con la nuova immunoterapia allo studio. Adesso la speranza è quella di andare avanti. I progressi nel campo scientifico nella lotta contro il tumore maligno della pelle, il quinto per incidenza, sono stati raggiunti da una ricercatrice perugina di 33 anni, Letizia Granieri. La dottoressa lavora all’Istituto europeo di oncologia (Ieo) a Milano da cinque anni, ha fatto il dottorato nella sua città, a Perugia, e poi ha proseguito gli studi e la specializzazione un anno all’estero, in Canada.

Un 15enne ustionato per un gioco finito male

Di recente la Fondazione Umberto Veronesi ha premiato 138 medici e ricercatori, italiani e stranieri, durante l’annuale cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica. Tra questi anche Letizia Granieri, che ha ricevuto 30 mila euro da Lidl Italia. Lo scorso anno l’azienda di grande distribuzione ha, infatti, donato 0,50 euro a favore di Fondazione per ogni solare Cien Sun venduto in tutti i punti vendita del territorio nazionale, contribuendo così a sostenere un anno di lavoro di Letizia Granieri per la ricerca della cura dei tumori della pelle. A parlare della nuova terapia è la stessa dottoressa Granieri: “E’ una terapia che va inibire due proteine, due enzimi all’interno della cellula tumorale. Si tratta di una combinazione di due farmaci: uno assunto oralmente e l’altro intra vena”.

In arrivo 74.747 avvisi Tari, per pagare c'è tempo sino al 30 giugno

I risultati, come detto, di questi test stanno dando speranza per una nuova terapia, più efficace rispetto a quelle già esistenti, ma il processo di ricerca richiederà ancora anni e anni. “Sempre che vada avanti”, puntualizza Granieri. “Ancora è molto prematuro per fare qualsiasi tipo di considerazione sugli sviluppi”. Dalla ricerca alla prevenzione: tra le prime cause del melanoma c’è, secondo quanto riporta l’esperta, l’esposizione solare. "Il consiglio, durante l’estate specialmente, è usare una protezione massima e il non esporsi mai nelle ore centrali”. Importante: fare una mappatura dei nei.

Cresce il turismo di lusso: 15% in più della categoria media

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.