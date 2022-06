Città di Castello, titolari di storica pizzeria al taglio lasciano dopo 54 anni

09 giugno 2022 a

a

a

“Dopo 54 anni trascorsi all'insegna del rispetto, amicizia e fiducia, vogliamo ringraziare tutta Città di Castello per averci accolto ed accompagnato in questo magnifico viaggio. Siete e rimarrete sempre nei nostri cuori". Vincenzo e Stefania, Pizzeria Express "il Ternano". Con il solito stile inconfondibile e sorriso sulle labbra, Vincenzo Manni e Stefania Febino, storici titolari della pizzeria al taglio di Corso Vittorio Emanuele, annunciano la propria uscita di scena dopo decenni di lavoro a contatto con generazioni di clienti che li hanno resi famosi ben aldilà dei confini locali. E’ giunto il momento di cedere il testimone ad altri e godersi un meritato riposo dopo oltre mezzo secolo di lavoro.

Uomo trovato morto in casa in una pozza di sangue: giallo sulle cause

Una storia d’altri tempi, quella di Vincenzo Manni e signora, originario di Terni lui, di Roma lei, che affonda le radici nel lontano 1962, quando iniziò nel cuore della capitale a due passi dalla Basilica di san Paolo, ad impastare lievito e farina per poi trasferirsi a Città di Castello quasi per caso, aprire la “Pizzeria Express” il 15 Ottobre del 1967, mettere su famiglia e giungere ai giorni nostri all’insegna di un vero e proprio record di longevità lavorativa. Tifosissimo della Ternana, Vincenzo Manni, ha sempre esibito in negozio bandiera e foto ricordo della mitica promozione in serie A dei rossoverdi di Corrado Viciani nel 1972, accanto a quella biancorossa del Città di Castello, di cui per lungo tempo, grazie all’amicizia del compianto storico del calcio tifernate, Siviero Sensini, ha continuato ad avere l’abbonamento in tasca.

Ubriaco prende a calci i carabinieri, arrestato e condannato a quattro mesi di reclusione

“Questa è una città straordinaria come i suoi abitanti, alcuni dei quali nostri clienti fin da ragazzini che mi ha accolto assieme alla famiglia e consentito di lavorare con sacrificio, inevitabili difficoltà ma tanto affetto che io e mia moglie, insostituibile e sempre presente in pizzeria, abbiamo cercato di contraccambiare con il prodotto finale, la nostra pizza fatta con ingredienti di qualità e tecniche di lavorazione che mi hanno insegnato a Roma quando ho iniziato ad indossare camice bianco e cappellino d’ordinanza”, ha dichiarato con un pizzico di commozione, “Lu Ternano”.

Giovane ucraino diventa cittadino italiano: la storia di Danylo Kravets

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.