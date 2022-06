Baschi, ladro entra di notte in una casa. Ma i proprietari lo mettono in fuga

09 giugno 2022 a

Indossava una felpa chiara, un cappello e una sciarpa l'uomo che, nel corso della notte di martedì 7 giugno, ha prima tentato di introdursi all'interno di un'abitazione di Baschi e poi di rubare un'auto. A metterlo in fuga, però, sono stati rispettivamente le persone che si trovavano nell'appartamento e il tempestivo intervento dei carabinieri (nella foto).

Intorno alle 22 e 30, infatti, è arrivata al 112 una richiesta di soccorso in vocabolo Caiano. La persona al telefono segnalava che, mentre stava dormendo, alcuni suoi familiari che erano svegli, sentendo muovere una finestra lasciata aperta per il caldo, si erano accorti che qualcuno stava entrando in casa loro. Il ladro in questione, resosi conto di essere stato visto e scoperto, a quel punto è fuggito rapidamente senza riuscire a rubare nulla. Di lui, però, è stata fornita ai militari intervenuti sul posto una descrizione sommaria, soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento. Verso la mezzanotte, sempre dalla zona di Baschi, è arrivata un'altra chiamata al numero unico d'emergenza 112. Un uomo riferiva del furto, appena avvenuto, della propria auto lasciata posteggiata nei pressi dell'abitazione. Marca, modello, colore e targa della vettura che aveva sentito mettere in moto sono stati comunicati dalla centrale operativa dei carabinieri di Orvieto a tutte le pattuglie in servizio sul territorio.

Una di queste che l’aveva incrociata poco prima sulla statale 205, a circa 300 metri dal bivio per Montecchio, ha fatto quindi inversione di marcia. E l'ha individuata nuovamente nello stesso momento in cui la persona a bordo è scesa, dileguandosi per i campi adiacenti. Sul posto sono stati effettuati i rilievi scientifici per individuare il ladro che, messo alle strette, ha dovuto desistere dal continuare le sue azioni criminali. Da sottolineare l’importanza dei dettagli in proprio possesso da fornire ai carabinieri quando si richiede un intervento, come in questo caso i capi d'abbigliamento indossati.

