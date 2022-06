Terni, uccisa sulle strisce pedonali. Automobilista patteggia la pena

Antonio Mosca 09 giugno 2022 a

Ha patteggiato un anno e otto mesi di reclusione per omicidio stradale la donna ternana di 48 anni che il 15 luglio del 2021 investì e uccise la 79enne Marisa Virgili che stava attraversando viale Brin (nella foto il luogo dell'incidente) sulle strisce pedonali. Al termine dell’udienza di mercoledì 8 giugno il gup Barbara Di Giovannantonio ha disposto per l’imputata anche la sospensione della patente di guida per 16 mesi.

Il tragico incidente all’epoca dei fatti aveva suscitato una vasta eco e scosso tutta la città di Terni, diventando anche un caso politico e ridando voce alle proteste da parte di residenti e commercianti per la pericolosità di tante vie cittadine e di quell’attraversamento pedonale in particolare. I familiari della vittima avevano anche promosso in sua memoria una raccolta di firme per sollecitare l’amministrazione comunale a realizzare interventi per la sicurezza stradale. Quel tragico giorno d’estate il destino della signora Virgili s’incrociò con quello dell’automobilista. Che, come ricostruito dalla polizia locale di Terni che ha effettuato i rilievi, alla guida di una Jeep Grand Cherokee, dopo essersi immessa in viale Brin provenendo da via della Bardesca, all’altezza dell’attraversamento pedonale al civico 5, “per colpa consistita nella violazione dell’articolo 191 commi 1 e 4 del codice della strada, ometteva di fermarsi in presenza del pedone che transitava sulle strisce pedonali, colpendola e causandone la morte”. Così nell’atto con cui il dottor Marco Stramaglia, pubblico ministero della Procura cittadina, titolare del procedimento penale, a conclusione delle indagini preliminari ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio della 48enne, B.M. le sue iniziali. L’investitrice, a cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si rese conto della presenza dell’anziana ternana sulle strisce pedonali.

Sull’asfalto non fu trovato alcun segno di frenata. Marisa Virgili fu trasportata in condizioni disperate all’ ospedale Santa Maria di Terni dove il suo cuore cessò di battere dopo quattro giorni di agonia: troppo gravi i traumi riportati in tutto il corpo. I suoi familiari, attraverso il consulente legale Matteo Cesarini si sono affidati a Studio3A-Valore Spa, che ha già ottenuto per i propri assistiti il dovuto risarcimento da parte della compagnia di assicurazione della vettura.

