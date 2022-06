Umbria, Massimo D'Angelo è il nuovo direttore regionale alla Sanità

Francesca Marruco e Alessandro Antonini 09 giugno 2022 a

a

a

Massimo D’Angelo è il nuovo direttore regionale di Sanità e Welfare della Regione Umbria. Lo ha nominato ieri la giunta Tesei dopo i rumors delle scorse settimane che lo volevano come successore di Massimo Braganti, recentemente nominato direttore generale della Usl Umbria 1 dopo le dimissioni dell’ex dg, Gilberto Gentili. Assieme alla nomina di D’Angelo, già direttore sanitario della Usl Umbria 1 e commissario straordinario all’emergenza Covid per l’Umbria, è stato deciso anche il futuro per una delle altre figure chiave. Quella del direttore regionale del settore risorse, programmazione, turismo e cultura che dovrà occuparsi nei prossimi mesi soprattutto della delicata partita del Pnrr. La nomina è andata a Luigi Rossetti, già direttore ad interim per lo stesso incarico che ad aprile era rimasto vacante dopo le dimissioni - ufficialmente per motivi familiari - del direttore Paolo Reboani che aveva lasciato l’Umbria dopo soli quattro mesi dalla nomina. A questo punto, con lo spostamento di Rossetti dallo sviluppo economico - che manterrà ad interim fino alla nomina del suo sostituto - alle risorse e programmazione europea, parte la caccia al nuovo direttore.

Sanità, partita aperta per il rimborso di 60 milioni di spese aggiuntive. Gentili, Usl 1, si dimette



Tanti i temi per i nuovi super direttori che andranno a percepire, rispettivamente 140.212 euro lordi l’anno (D’Angelo) e 130 mila lordi ogni anno (Rossetti) più le quote variabili. Dopo le nomine dei due superdirettori regionali si attendono ora le quelle dei direttori delle Aziende sanitarie che potrebbero arrivare già la prossima settimana. E, mentre per Rossetti si apre la sfida della gestione dei fondi del Pnrr per D’Angelo, tra le altre cose, ci sarà il post pandemia e il tema piano sanitario e convenzione con l’Università e tutto ciò che ne consegue.

Senza vaccino il 7.3% degli umbri. Il commissario D'Angelo: "Dobbiamo accelerare"



Intanto è proprio di ieri la notizia dall’assessore alla salute, Luca Coletto, che il piano sanitario, ha incassato l’ok del ministero della Salute. “Nella comunicazione del ministero – dice in una note - è scritto che l’impostazione generale del piano sanitario regionale riprende le indicazioni prioritarie della programmazione nazionale e prevede anche l’impegno ad un’ eventuale revisione in caso di emanazione di ulteriori disposizioni normative incompatibili con le linee strategiche definite all’interno del documento. In via preliminare, si evidenzia che il piano segue un’ impostazione diversa dai precedenti atti di programmazione regionale, sia rispetto al livello di dettaglio sia in quanto ha una validità quinquennale rispetto alla precedente valenza triennale”.

Cambio ai vertici della sanità: Braganti al posto di Gentili e D'Angelo in Regione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.