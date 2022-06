Distretti idrogeno verde, Modena: "Porteranno crescita e lavoro"

08 giugno 2022 a

Esprime soddisfazione Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia, per l'inserimento dell'Umbria tra le regioni che cureranno la realizzazione dei distretti per la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse e limitrofe. "La firma dei protocolli per i progetti bandiera di sei regioni, tra cui l'Umbria, conferma l'importanza strategica che il governo attribuisce agli enti locali, e alle regioni in particolare, per la realizzazione del Pnrr. Sono particolarmente soddisfatta che per la mia Umbria sia stato siglato il progetto sull'idrogeno verde che, come ha giustamente osservato anche la presidente Donatella Tesei, riflette in pieno il percorso di costruzione di un'identità basata sulla sostenibilità ambientale che l'Umbria ha avviato da tempo".

L'Umbria tra i distretti dell'idrogeno verde. Tesei: "Regione sempre più green"

"Il progetto - continua la senatrice - punta, come illustrato dal presidente Mario Draghi, a realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, che diventeranno dei veri e propri distretti dell'idrogeno con l'obiettivo di raggiungere una progressiva decarbonizzazione. Un'Umbria sempre più green, sempre più sostenibile ma anche proiettata alla crescita e alla occupazione. Sono certa che il legame virtuoso tra governo e regioni suggellato con la firma dei progetti bandiera sia la giusta chiave per sfruttare al meglio le risorse del Pnrr e soprattutto per creare un Paese migliore, a misura delle future generazioni".

