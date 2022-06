L'Umbria tra i distretti dell'idrogeno verde. Tesei: "Regione sempre più green"

08 giugno 2022 a

L'Umbria è tra le cinque regioni italiani che hanno firmato oggi a Roma, con il premier Mario Draghi, il protocollo d'intesa che dà avvio al percorso che porterà in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla realizzazione dei distretti per la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse e limitrofe. Soddisfazione, ovviamente, ha espresso la governatrice Donatella Tesei: "Mi fa molto piacere che l'Umbria sia tra le regioni che hanno firmato". Alla cerimonia oltre al premier Mario Draghi, erano presenti i ministri Maria Stella Gelmini, Roberto Cingolani, e i presidenti delle altre Regioni coinvolte, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e Basilicata.

Secondo Tesei è un momento di grande importanza e significato perché "avviamo concretamente la realizzazione di un progetto che contribuirà a fare dell'Umbria uno dei poli pilota a livello nazionale per la produzione dell'idrogeno e che si incastona in un più ampio quadro regionale che prevede la messa a disposizione del sistema delle imprese umbre di energia verde. Al raggiungimento di questo obiettivo non è stata affatto estranea l'interlocuzione che abbiamo avuto con il Governo che è stata importante ed ha contribuito a definire progetti e obiettivi condivisi tra Governo e livelli territoriali". Ora l'Umbria dovrà avviare una serie di incontri con il ministro Cingolani per realizzare i progetti entro giugno 2026.

