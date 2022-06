Terni, spacciavano droga nel bosco. Arrestati due marocchini

08 giugno 2022 a

Blitz antidroga dei carabinieri a Terni. L’esasperazione di alcuni cittadini che vivono nella zona di Rocca San Zenone ha portato i militari del nucleo investigativo ad avviare un’attività di indagine in una zona boschiva della Valserra. Gli abitanti lamentavano un continuo ed apparentemente immotivato viavai di persone, da quel bosco a cui si accede attraverso una piazzola ed uno stretto sentiero nella gola. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo che ha permesso di appurare la presenza di due stranieri che vivevano accampati in due tende, nascoste nella macchia, e durante il giorno sino a notte fonda raggiungevano una piazzola naturale che si trova in posizione rialzata rispetto alla gola ed all’accesso dalla strada dove spacciavano droga a numerosi clienti che li raggiungevano in auto. Durante l’attività di spaccio, i due stranieri calzavano anche degli scaldacollo per coprire il volto e non essere quindi riconoscibili. La grande quantità di avanzi di cibo, batterie di auto, bottiglie ed indumenti, ma anche escrementi umani trovata sul posto ha permesso di comprendere che i due uomini si trovassero lì da almeno qualche mese e che evidentemente gli affari fossero fiorenti.

I carabinieri sono intervenuti pochi giorni fa accerchiando le tende dove i due erano accampati e bloccando la zona così da identificarli e controllarli. Al momento dell’intervento dei militari i due hanno tentato la fuga opponendo resistenza e causando lesioni ai militari, di cui uno ha avuto una prognosi di 30 giorni per le pesanti ferite riportate. Poi sono saltati nella scarpata sottostante dove sono stati bloccati poco dopo.. Entrambi sono stati trovati in possesso di circa 100 grammi di cocaina e circa 140 grammi di hashish già in parte suddivisi in dosi, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e circa 3 mila euro in banconote di vario taglio.

Tutto il materiale è stato sequestrato ed i due marocchini, J.B. di 33 anni ed F.S. 28 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini dispaccio di stupefacenti in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Entrambi sono risultati irregolari sul territorio nazionale e con numerosi alias e precedenti specifici in materia di stupefacenti. Dell’avvenuto arresto è stata data immediata comunicazione al magistrato di turno della Procura della Repubblica di Terni che ha disposto il trasferimento dei due giovani nordafricani presso la locale casa circondariale. Al termine dell’udienza di convalida, che si è svoltasi nella mattinata di martedì 7 giugno, i due extracomunitari, irregolari, sono stati nuovamente condotti in carcere.

