Terni, polizia locale con le bici elettriche e le telecamere indosso agli agenti e sui mezzi

Non ci sono più i vigili urbani di una volta. Se l’affermazione è vera con un’accezione poco positiva relativamente al numero degli agenti in servizio a Terni, anche se il Comune sta cercando di integrare i numerosi pensionamenti con nuovi innesti, il concetto si può ribaltare se prendiamo in considerazione le nuove dotazioni, di mezzi e tecnologiche, che anche la polizia locale di Terni si appresta ad adottare.

Iniziamo dalle bici elettriche che – è ferma intenzione del Comune – verranno acquistate a strettissimo giro di posta nel numero di due per consentire pattugliamenti molto più efficaci e “smart”, soprattutto nelle vie del centro. E con particolare riguardo agli orari della movida, quando le vie sono piene ed è impensabile utilizzare auto o moto.

Telecamere dei privati nella rete comunale della videosorveglianza per aumentare la sicurezza

“Contiamo di acquistare le bici elettriche prima della fine dell’estate – fa sapere l’assessore alla polizia locale, Giovanna Scarcia – stiamo valutando l’ipotesi anche di uno sponsor che possa arricchire questa nostra dotazione a costo zero per le casse comunali. In un modo o nell’altro, comunque, doteremo il personale delle bici elettriche, su questo potete starne certi”.

Una novità, quindi, che peraltro non sarà la sola. A breve, infatti, gli agenti in servizio su strada avranno anche la possibilità di azionare la body cam (ovvero una telecamera che avranno indosso) e la dash cam (che invece sarà applicata alle auto di pattuglia).

“A questo riguardo – prosegue Giovanna Scarcia – abbiamo avviato un iter, che coinvolge anche i sindacati, necessario per stabilire con chiarezza che non si tratta in alcun modo di una forma di controllo del nostro personale, ma anzi è uno strumento di maggior tutela per loro. In pratica questi dispositivi potranno essere azionati dagli stessi agenti quando saranno impegnati in operazioni di servizio che così potranno essere documentate”.

Più di 22 mila permessi per entrare nella Zona a traffico limitato. Al via la revisione dei pass

In parole povere, avere il filmato di un intervento posto in essere su strada, sia di ordine pubblico che di controllo della viabilità, certificherà senza ombra di dubbio la correttezza dell’operato e la veridicità di quanto poi si andrà a verbalizzare. Oltre ad avere, in alcuni casi, anche potere probatorio per eventi particolari, soprattutto nelle operazioni di polizia.

Sempre riguardo ai progetti, riassunti anche nel Dup recentemente pubblicato, verranno confermate le tre sezioni territoriali decentrate di Borgo Rivo-Gabelletta, Borgo Bovio (che copre un territorio più esteso, comprendendo anche Piediluco) e di Collescipoli.

Al riguardo sarà però fondamentale integrare il personale, al momento piuttosto contato: entro il 2022 saranno stati 7 i nuovi innesti (5 istruttori e 2 coordinatori di vigilanza), prima della fine del 2023 altri 10 (8 istruttori e 2 coordinatori di vigilanza).

Il Comune assume undici nuove figure professionali: ecco chi serve a Palazzo Spada

