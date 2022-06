Terni: processo Spada bis, l'ex assessore Piacenti d'Ubaldi assolto in appello con formula piena

08 giugno 2022 a

Il 17 luglio del 2020 il tribunale di Terni lo aveva condannato in primo grado a un anno e sei mesi di reclusione per turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente. Poco meno di due anni dopo la Corte d'appello di Perugia lo ha assolto con la formula più ampia, ovvero perché il fatto non sussiste.

Si è così conclusa la vicenda giudiziaria di Vittorio Piacenti D'Ubaldi, assessore comunale al bilancio della giunta Di Girolamo.

L'indagine è quella denominata “Spada bis”, incentrata sull'affidamento di consulenze da parte di alcune società partecipate dal Comune di Terni. Piacenti D'Ubaldi era difeso dall'avvocato Attilio Biancifiori. Stessa assoluzione con formula piena anche per il co-imputato, il commercialista riminese Roberto Camporesi, colui che per l’accusa aveva ricevuto gli incarichi di consulenza contra legem. Difeso dall'avvocato Gian Paolo Colosimo, in primo grado era stato condannato a un anno. Per entrambi è scattata anche la revoca delle statuizioni civili decise dal giudice di prima istanza, che prevedevano un risarcimento di 60 mila euro nei confronti di Palazzo Spada.

Il processo aveva già visto le assoluzioni, in abbreviato e poi anche in appello, di Stefano Mustica e Vincenzo Montalbano Caracci - ex amministratori rispettivamente di FarmaciaTerni e di TerniReti, entrambi assistiti dall'avvocato Francesco Salvatore Donzelli - e nel giudizio ordinario, dell'ex dirigente comunale Maurizio Galli, difeso dall'avvocato Dino Parroni.

Le assoluzioni di martedì 7 giugno 2022 fanno il paio con quelle dell'indagine “Spada” che il 2 maggio 2017 aveva portato agli arresti domiciliari l'ex sindaco Leopoldo Di Girolamo e l'ex assessore ai lavori pubblici Stefano Bucari. Nell'ottobre del 2020 entrambi erano stati assolti con la formula più ampia dal tribunale di Terni, insieme agli ex assessori Roberto Fabrini, Daniela Tedeschi, Francesco Andreani, Renato Bartolini, Emilio Giacchetti, Simone Guerra, Francesca Malafoglia, Marco Malatesta, Libero Paci, Sandro Piermatti, Silvano Ricci, il compianto Giorgio Armillei, Cristhia Falchetti Ballerani, agli ex dirigenti comunali Renato Pierdonati e Luciano Sdogati, al funzionario comunale Federico Nannurelli ed a Carlo Andreucci della Coop Alis.

Per i consiglieri comunali del Pd Francesco Filipponi e Tiziana De Angelis “non è una vittoria del centrosinistra ma è una bella notizia per chi crede che il confronto politico vada combattuto solo con gli strumenti della politica. Viene finalmente restituito l'onore ad un uomo perbene che in questi anni ha subìto accuse prive di riscontro”. Il deputato Dem Walter Verini parla di “notizia positiva e importante che viene qualche tempo dopo la conferma della piena correttezza dello stesso Di Girolamo e degli altri amministratori e dirigenti comunali dell'epoca”.

