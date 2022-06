Perugia, entrano in un capannone e si ustionano: 15enne in prognosi riservata

Francesca Marruco 08 giugno 2022 a

C’è un quindicenne perugino trasferito lunedì sera al Meyer di Firenze per delle gravi ustioni riportate su più parti del corpo. Il minore si trova nel reparto di terapia intensiva ed è sedato ma, fortunatamente, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie toscane, non è in pericolo di vita. Il ragazzino è arrivato in ospedale a Perugia nel pomeriggio di lunedì con ustioni al volto, al torace, agli arti. Il 118 è intervenuto a Farneto di Colombella dopo essere stato allertato da un residente della zona a cui un gruppo di ragazzini è andato a chiedere aiuto dopo l’accaduto. Secondo quanto emerso infatti, il quindicenne stava passando il pomeriggio con altri tre amici più o meno della sua età.

A un certo punto, secondo una prima ricostruzione, avrebbero scavalcato la recinzione di un capannone abbandonato. Poi, secondo quanto emerso, avrebbero in qualche modo dato fuoco a del liquido infiammabile contenuto in una tanica. Cosa esattamente contenesse quella tanica è motivo di approfondimenti investigativi. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri della stazione di Farneto di Colombella che i vigili del fuoco del comando di Madonna Alta. Non è chiaro cosa contenesse la tanica che, tra l’altro, si sarebbe completamente squagliata. Un po’ per la combustione e un po’ anche per le temperature molto alte.

Secondo quanto emerso oltre al 15enne in prognosi riservata, anche un secondo ragazzino avrebbe riportato una lieve ustione a una gamba. Sono stati loro stessi ad andare a chiedere aiuto all’attività che si trova vicino al capannone abbandonato in cui sono entrata. L’area adesso è stata posta sotto sequestro.

