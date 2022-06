Castiglione del Lago è plastic free, bandiera blu per il comune: è l'unico in tutta l'Umbria

07 giugno 2022 a

Il comune di Castiglione del Lago è plastic free. Per adesso, il territorio è l'unico in tutta l'Umbria ad aver ricevuto questo premio, e potrà così esporre la bandiera blu dell'associazione. Si tratta del più alto riconoscimento da parte di Plastic Free per un Comune che viene valutato in base all’impegno e all’attenzione verso l’ambiente e premiato per il suo livello di virtuosità, adempiendo a una serie di requisiti dettati dall’associazione. La cerimonia di consegna ufficiale è avvenuta sabato 4 giugno a Firenze nello splendido scenario del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Castiglione ha dato prova, insieme ad altri 48 Comuni italiani, di impegno nella sensibilizzazione del territorio sul tema della dispersione dei rifiuti nell’ambiente, nella gestione dei rifiuti urbani e nella lotta agli abbandoni, nelle attività virtuose dell’ente e per la collaborazione con l’associazione Plastic Free.

Alla premiazione hanno partecipato la vicesindaco Andrea Sacco, la consigliera comunale Sara Petruzzi, la referente Plastic Free per Castiglione del Lago Monica Poggiani e per l’Umbria Stella Blancardi. In un anno di attività a Castiglione del Lago sono stati organizzati 4 eventi con circa 300 volontari totali nei quali sono stati rimossi 945 kg di rifiuti di ogni genere. Ma non basta.

"La comunità castiglionese, le associazioni e l’Amministrazione Comunale hanno dimostrato di essere concretamente attenti alla salvaguardia del territorio – spiega l’assessore all’ambiente Fabio Duca – attraverso un costante rapporto di collaborazione con Plastic Free, con adozione di politiche di contrasto agli abbandoni, l’impegno nell’educazione e nella sensibilizzazione dei cittadini attraverso azioni virtuose nel proprio territorio: basti pensare all’adozione di colonnine di distribuzione di acqua per uso familiare che riduce la diffusione di bottiglie di plastica. Plastic Free inserirà il Comune di Castiglione del Lago nel sito ufficiale dell’associazione con pubblicazione delle iniziative su tutti i canali social dell’associazione".

