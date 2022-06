Covid in Umbria, ancora un morto. Infezioni in lieve calo, ricoveri stabili. Tutti i dati

07 giugno 2022 a

a

a

In Umbria gli attualmente positivi al Covid tornano a diminuire, anche se lievemente. Stando ai della Regione, diffusi oggi martedì 7 giugno, le nuove infezioni sono 476 ma 504 persone si sono negativizzate, superando così il virus. Gli attualmente positivi sono 29 in meno, per l'esattezza 6.792, perché purtroppo la Regione segnala un nuovo decesso. Il bilancio è frutto di 3.185 tra tamponi e test antigenici. Il tasso di positività è del 14.9 per cento, più alto dell'11.53 della precedente settimana e più basso del 21.2 della giornata di ieri, lunedì 6 giugno.

Vaia: "Dobbiamo arrivare ad un vaccino che copra Covid e influenza"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.