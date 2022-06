Magione, uomo vede la pattuglia dei carabinieri e prova a cambiare strada: fermato, aveva 31 dosi di cocaina

07 giugno 2022 a

Prova a cambiare strada alla vista della pattuglia dei carabinieri: i militari lo raggiungono e lo trovano con 31 dosi di cocaina. Il fatto è successo nel comprensorio del Trasimeno, per la precisione a Magione, venerdì 3 giugno. A compiere l'operazione i militari del Norm di Città della Pieve, impegnati in un servizio esterno di controllo del territorio.

I carabinieri hanno notato un'auto con a bordo un uomo che, come detto, ha provato a cambiare strada una volta avvistata la pattuglia. Insospettiti, i militari lo hanno fermato, sottoponendo sia l'uomo che la macchina a perquisizione. Nel corso delle operazioni i carabinieri hanno scoperto un vano realizzato nel cruscotto dell’auto, più precisamente alle spalle dei comandi del climatizzatore, dove erano stati messi due calzini contenenti 31 involucri in cellophane termosaldati dove era stata nascosta della cocaina, per un totale di 22 grammi.

Lo stupefacente è stato immediatamente sequestrato e l'uomo, ritenuto presunto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, d’intesa con la Procura della Repubblica di Perugia è stato arrestato in flagranza di reato. Al termine delle formalità di rito, l’uomo, di nazionalità albanese, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del comando provinciale carabinieri di Perugia.

