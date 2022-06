Perugia, musica, cinema, mostre e cucine: la lunga estate del borgo d'oro, corso Garibaldi. Ecco cosa fare

07 giugno 2022 a

In corso Garibaldi a Perugia c’è vita. Ci sono i giovani. Ci sono idee e c’è voglia di condividere. Il quartiere più multietnico del centro storico, nel borgo d’oro della città, si prepara a entrare nel pieno di una lunga estate calda in termini di azioni in campo con al centro un’operazione di riqualificazione culturale, sociale, urbana e commerciale. Il cartellone è targato Corso Garibaldi District a cura dell'Associazione AssoGaribaldi e di Vivi il Borgo e con la collaborazione di MenteGlocale.

La presentazione del programma completo si è tenuta al Giardino in via dei Pellari. Sono intervenuti rappresentanti delle associazioni del quartiere, i commercianti, i residenti e l’assessore del Comune di Perugia Gabriele Giottoli. Archiviati, con numeri che hanno superate le aspettative, i primi due eventi, il pranzo di quartiere e la Notte dei mille calici, si prosegue dal 17 al 19 giugno con Todo Modo festival, tre giorni di cinema internazionale legati alle varie cucine etniche del quartiere. Evento che ricomprenderà oltre le tre proiezioni in piazza Lupattelli anche due esibizioni musicali alle ore 20, letture e presentazioni di libri e uno show cooking a cura di uno dei ristoranti del quartiere. Verrà inoltre finanziata con un contributo la mostra fotografica relativa al Borgo curata dall'associazione Vivi il Borgo. Il festival è un progetto realizzato con il contributo della Fondazione Perugia, dell’assessorato al turismo del Comune di Perugia e avente come capofila l'associazione Menteglocale.

L’ultima settimana di luglio 2022 (da decidere ancora il giorno) in programma il Town hall party Perugia: concerto rock n’roll in piazza Lupattelli e selezione musicale in vinile da ascolto a cura di uno dei resident Dj del Summer Jamboree Festival di Senigallia. Esibizione in piazza con ballerini delle scuole di musica di rock n'roll di Perugia. Corso Garibaldi District prova anche a riqualificare il quartiere attraverso l’organizzazione di mercatini a tema. La seconda settimana di agosto (da decidere ancora il giorno) torna quindi anche il “mercatino artigianale”: dalle ore 13 fino alle ore 22 si svolgerà in piazza Lupattelli con a seguire la sera i disegnatori del collettivo BecomingX che effettueranno una performance di live drawing su pannelli espositivi sempre in piazza. Il mercatino del vinile torna invece domenica 28 agosto. Si svolgerà lungo corso Garibaldi e in Piazza Lupattelli, con espositori umbri e di fuori regione: tra i locali parteciperanno come l'anno passato Musica-musica, Caveargento e altri negozi di dischi umbri. Si svolgerà dalle ore 11 di mattina alle ore 23 con esibizione musicale finale in piazza Lupattelli con concerto alle 22. Il cartellone di eventi estivi si chiuderà domenica 18 settembre con la replica del Pranzo di quartiere.

