In Umbria prorogata la scadenza del bando per la valorizzazione dei paesaggi

In Umbria ancora una settimana e mezzo di tempo a disposizione dei cittadini interessati a partecipare all’Avviso pubblico della Regione per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito del Pnrr, già pubblicato nella sezione “bandi” del portale istituzionale www.regione.umbria.it. E’ stato, infatti, ulteriormente prorogato il termine per la presentazione delle domande alle ore 11.59 del prossimo mercoledì 15 giugno. E’ quanto rende noto l’assessorato regionale alle risorse, programmazione, cultura e turismo. Con oltre 11,4 milioni di euro, assegnati alla Regione Umbria dal Ministero della Cultura, verranno sostenuti progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati e del terzo settore, o a vario titolo da questi detenuti, per garantire che tale patrimonio sia preservato e messo a disposizione del pubblico. Ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica, dei quali i soggetti privati e del terzo settore abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a cinque anni successivi alla conclusione dell’intervento, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata.

