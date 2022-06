Umbria, arriva Matteo Salvini: mercoledì incontra i cittadini a Narni e Todi

06 giugno 2022 a

Dopo Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, un altro big della politica nazionale si affaccia in Umbria. Stavolta è dello schieramento opposto. Mercoledì 8 giugno, infatti, è atteso il segretario federale della Lega, Matteo Salvini. Il capo del Carroccio ha in agenda due appuntamenti. Il primo a Narni, dalle ore 10, poi a Todi, atteso per mezzogiorno. Incontrerà i cittadini in vista delle prossime elezioni amministrative, in programma domenica 12 giugno. In una nota il parlamentare Virginio Caparvi, segretario regionale del partito, ringrazia Matteo Salvini che "dimostra ancora una volta grande attenzione al nostro territorio e, come accaduto più volte in passato, non è voluto mancare per sostenere la corsa della Lega in Umbria". Caparvi ribadisce che "il 12 giugno è una data importante in cui i cittadini saranno chiamati a eleggere le amministrazione comunali di Narni e Todi, città dove la Lega è presente con una sua lista di candidati a supporto del candidato sindaco sostenuto dalla coalizione di centrodestra. Lo stesso giorno - conclude - avremo l'occasione di contribuire a cambiare in meglio il futuro del Paese votando sì ai cinque quesiti del referendum di riforma della giustizia".

