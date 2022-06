Covid in Umbria, un solo paziente in rianimazione. Salgono i positivi e i ricoveri. Nessun decesso | I dati

06 giugno 2022 a

Ancora 180 positivi al Covid e 125 guarigioni. E' il dato di oggi, lunedì 6 giugno, diffuso dalla Regione Umbria sulla pandemia. Lieve risalita, dunque, degli attualmente positivi che diventano 6.821 e cioè 55 in più. Il dato rassicurante arriva dai reparti di rianimazione: un solo paziente affetto dal virus. Salgono a 103, però, i ricoverati nel complesso. Nessun decesso. I dati sono frutto dell'analisi di 846 tamponi e test antigenici. La positività sale al 21.2 per cento rispetto al 16.79 della scorsa settimana. Va ricordato che i numeri sono sempre riferiti al giorno precedente che in questo caso era un festivo, domenica 5 giugno.

