Terni, bottega artigiana batte la crisi: successo per bijoux e borse fatte a mano

Simona Maggi 06 giugno 2022 a

a

a

Le creazioni artigiane di Monia Sturiale in mostra a Tokyo. L'artigiana ternana crea, rigorosamente a mano, bijoux, oggettistica per la casa e borse nella sua bottega aperta nel nome della nonna Nena a cui era molto legata.

Monia ha 50 anni e da sempre il suo grande amore è quello di creare “gioielli” artigiani, ovvero vere opere d'arte. Ha trasformato la sua passione nel suo lavoro - una vendita in pratica... a chilometri zero - proprio in pieno lockdown. Era il 2020 quando decise di aprire una bottega artigiana nella quale vendere i prodotti di nicchia da lei realizzati. A un anno e mezzo dall’apertura dell’attività il bilancio è oltremodo positivo.

Nuova vita per il quartiere San Lucio, spazi per botteghe e abitazioni

“Amo il mio lavoro – spiega Monia – soprattutto creare collane, orecchini, anelli, borse, cuscini e anche ciondoli per gli amici a quattro zampe. Mi sembra un sogno che le vendite vadano bene in un periodo così complicato e che le mie creazioni artigiane siano arrivate fino a Tokyo, dove sono state esposte”.

Dopo il Giappone, prossimamente l’arte dell’artigiana ternana avrà come vetrina una nota boutique di Milano. Monia è una donna semplice, modesta, riservata e nella sua bottega ha un angolo, con un tavolo, dove crea le sue “creature” artigianali con pelle, perle, coralli, turchesi e cammei.

Ai tempi della crisinon si butta nienteTutto si riaggiusta

“Il punto forte delle mie creazioni sono i cammei – continua Monia – che vengono realizzati a mano da mio marito e poi io penso ad incastonarli. Siamo gli unici a Terni. Forse è proprio il fatto che creiamo prodotti di artigianato di nicchia che le cose vanno bene. Certo forse guardando indietro e ripensando che ho deciso di aprire la mia attività nel 2020, in pieno lockdown, sono stata impulsiva e allo stesso tempo un po' incosciente. Le idee, come sempre accade, nascono nei momenti più particolari e difficili della vita. Non potevo rinunciare al mio sogno e mi sono buttata in questa avventura che fino ad oggi mi ha dato tante soddisfazioni. La speranza certo è quella che le cose continuino ad andare bene”.

Ogni oggetto esposto racconta una storia ed è pronto per essere indossato da chi se ne innamora a prima vista, ma se si ha un'idea Monia la realizza. “E' accaduto alcune volte – conclude Monia Sturiale – che qualche cliente è arrivata in negozio ha visto sul mio tavolo da lavoro delle pietre o dei pezzi di pelli e ha voluto che creassi una collana e magari mettessi al centro un cammeo o altro”. L’ artigianato sembra ormai in via di estinzione, invece c'è ancora chi ci crede, come Monia Sturiale.

Vere scuole di grandi maestri danno vitaa sculture di ogni tipo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.