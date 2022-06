Spoleto, tapis roulant della Posterna fermi fino al 2023: rimane da capire chi pagherà la manutenzione

Chiara Fabrizi 06 giugno 2022 a

Un’altra estate con alcuni tapis roulant della Posterna fermi. Sì, perché slitta al 2023 la sostituzione dei quattro tappeti del percorso meccanizzato che sono bloccati ormai da un anno a causa di un guasto. A confermare che l’intervento di manutenzione straordinaria richiederà tempi molto più lunghi di quelli inizialmente paventati è direttamente l’assessore ai Lavori pubblici di Spoleto, Manuela Albertella, che sta seguendo la pratica: “Abbiamo dato mandato al gestore dei percorsi (Busitalia, ndr) di avviare una procedura per ottenere una serie di preventivi da parte delle aziende fornitrici, per poi effettuare l’ordine in favore di chi presenterà la migliore offerta economica”.

Secondo le stime fin qui circolate per sostituire i quattro tapis roulant spenti dalla scorsa edizione del Festival, e che così resteranno anche per il prossimo Due Mondi al via il 24 giugno, occorre una cifra compresa tra 180 mila e 220 mila euro, ma il computo esatto dell’intervento sarà reso noto non appena Busitalia avrà in mano il preventivo migliore. Al di là della spesa, comunque, il nodo da sciogliere resta quello del soggetto che dovrà farsene carico.

“Stiamo portando avanti le trattative per il risarcimento del danno con tutti i soggetti coinvolti”, ha detto Albertella riferendosi all’impresa che ha installato i tapis roulant entrati in funzione a fine 2015 e alla compagnia assicurativa che li protegge, “ma nelle more di questa pratica – ha proseguito l’assessore – abbiamo ritenuto di dover avviare, avvalendoci di Busitalia, anche l’iter per la sostituzione e questo a causa dei tempi che ci sono stati prospettati”. Albertella, infatti, spiega che le ditte fornitrici hanno già chiarito al gestore del percorso meccanizzato che dal momento in cui sarà formalizzato l’ordine per l’acquisto trascorreranno almeno quattro mesi prima che i nuovi tapis roulant vengano consegnati a Spoleto. “Sarò molto sincera, non credo che riusciremo ad avere i tappeti prima della fine dell’anno” ha ammesso l'assessore, che ha poi aggiunto: “Anche ipotizzando di riuscire entro luglio ad aver sia ricevuto i preventivi che confermato l’ordine, significa che i nuovi tapis roulant ci saranno consegnati a fine anno, dopodiché occorrerà procedere con gli interventi di sostituzione vera e propria e con il collaudo”. Nella migliore delle ipotesi, dunque, nel primo scorcio del 2023 il percorso meccanizzato della Posterna potrebbe tornare a funzionare pienamente, mentre resta ancora da capire chi si accollerà le spese della manutenzione straordinaria dell’impianto.

