Umbria, l'ad di Aboca, Massimo Mercati: "La regione può diventare un modello di sostenibilità"

Lavorare insieme per un nuovo modello di sviluppo che faccia dell’Umbria, cuore verde d’Italia, un laboratorio di sostenibilità che coniughi la crescita economica del territorio a quella sociale, trasparente e vicina all’ambiente. Istituzioni e imprese s’incontrano, giovedì alle 15,15 presso la sala dei Notari del Comune di Perugia, per avviare il cammino verso quella rivoluzione qualitativa che potrà fare dell’Umbria un esempio a livello internazionale. L’iniziativa, che ha trovato la collaborazione e il sostegno di Regione, Assobenefit, B Corp e Comune di Perugia, è stata organizzata dalla Fondazione Progetto Valtiberina. Il suo vicepresidente, Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca, società benefit e b corp leader nella produzione dei prodotti naturali per la salute, ha un’idea ben precisa di cosa significhi fare impresa. Soprattutto in Umbria.

Dottor Mercati, anzitutto che cos’è la Fondazione Progetto Valtiberina?

La Fondazione è nata sette anni fa come associazione e sin dal primo momento si è posta l’obiettivo di promuovere una crescita del territorio economicamente sostenibile, socialmente equa e rispettosa dell’ambiente. Tra le tante iniziative che abbiamo portato avanti ricordo il Festival dei cammini di Francesco con la volontà di promuovere i cammini francescani e le tematiche a essi connesse, la promozione della costituzione del consorzio ecoVprint nella logica di una comunicazione verde e di una stampa sostenibile, corsi di educazione sismica nelle scuole e iniziative insieme con ValtiberinAutismo con il coinvolgimento dei commercianti. Un impegno a 360 gradi, un percorso che nel tempo si è strutturato tanto che un mese fa abbiamo deciso di trasformarci in fondazione. L’acquisizione di Tevere tv ci permetterà di lavorare ancora meglio sulla comunicazione.

Come è nata l’idea del convegno sulla sostenibilità?

Come Fondazione abbiamo spinto molto il modello delle società benefit e siamo collegati in maniera abbastanza forte a livello globale al movimento che ruota attorno alle b corp. Ormai tante imprese, anche le più piccole, si stanno attivando per seguire questa nuova logica. Parlando con la Regione dei percorsi futuri che l’Umbria può intraprendere abbiamo trovato, nella presidente e nella giunta, un forte interesse verso la possibilità di muoversi in una chiave di sostenibilità. Non chiacchiere ma iniziative concrete. Una delle prime è proprio quella di stimolare l’imprenditoria umbra a muoversi nella direzione delle società benefit e quindi aziende che si pongano come obiettivo non solo il profitto ma anche un impatto sociale e ambientale rigenerativo, positivo. Al convegno ascolteremo le esperienze di Pedro Tarak, cofondatore del sistema B e Matt Sykes che illustrerà l’esperienza sviluppata a Melbourne, in Australia.

Ritiene che l’Umbria abbia i requisiti necessari per portare avanti questo nuovo modello di sviluppo?

La nostra idea è che l’Umbria possa diventare un benchmark di riferimento a livello europeo. La conversione verso la sostenibilità vera incontra qui ostacoli molto relativi: l’Umbria è una regione dai confini ben definiti, il suo essere piccola la rende più flessibile e dinamica. La nostra speranza è che si riesca a condividere con le imprese, le istituzioni, le associazioni di categoria una direzione univoca. Insieme dovremmo lavorare per diventare un’eccellenza, una regione capace di dimostrare che può esistere una nuova economia.

Ma le imprese umbre sono pronte ad affrontare la sfida?

Credo proprio di sì, soprattutto nel momento in cui si riesce a mostrare come questo nuovo modello di fare impresa - che riesce a valorizzare allo stesso tempo l’azienda e il territorio in cui insiste - sia un modello vincente. Al convegno saranno raccontate le esperienze di Aboca, Margaritelli, Morini, del gruppo Arvedi e Pac 2000 ma anche quella del consorzio ecoVprint che è riuscito a fare della stampa sostenibile e della rendicontazione dell’impatto una carta vincente che ha aperto a nuovi potenziali clienti. La stessa Aboca con il suo modello di agricoltura per la salute, di attenzione per il biologico e per la biodiversità, può costituire un importante esempio.

Qual è il messaggio che deve arrivare agli imprenditori umbri?

Semplicemente che deve essere superata la logica dell’impresa fine a sé stessa: l’impresa deve al tempo stesso fare profitto e produrre benefici per la società e l’ambiente. Questo passaggio non solo è possibile ma, anzi, comincia a diventare la condizione per il successo delle aziende del futuro. Ed è un cambio di paradigma che deve riguardare tutti, senza distinzioni. Mauro Del Barba, presidente Assobenefit e Paolo Di Cesare, co-fondatore di Nativa, presenti al convegno, spiegheranno bene le prospettive delle società benefit e l’importanza del movimento b corp.

