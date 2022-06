Foligno, acquista pony da 6mila euro ma è una truffa: denunciati due commercianti aretini

05 giugno 2022 a

Titolare di una scuderia folignate acquista un pony per 6 mila euro ma l’animale non le viene mai consegnato. I carabinieri poi rintracciano e denunciano i due truffatori. I militari della stazione di Cannara, coordinati dalla compagnia di Assisi diretta dal capitano Vittorio Jervolino, hanno denunciato con l’ipotesi di truffa aggravata in concorso due commercianti originari della provincia di Arezzo, titolari di un centro ippico in Toscana.

Nel febbraio scorso, stando alla ricostruzione dei carabinieri, i due (un uomo e una giovane donna) avevano conosciuto la titolare della scuderia di Foligno e le avevano proposto di acquistare da loro un pony per la cifra di seimila euro. L’acquirente, interessata al cavallo, aveva accettato l’offerta e proposto di dilazionare il pagamento in due parti: un primo versamento di 3 mila euro subito e la restante metà a saldo dopo la consegna del pony. I due venditori però, con la scusa che anche altre persone erano interessate all’acquisto, erano riusciti a convincere la vittima a consegnare immediatamente l’intera cifra. La donna aveva così effettuato il pagamento ma a quel punto non era più riuscita a mettersi in contatto con i due, che ovviamente non le avevano consegnato il pony.

I militari, ricevuta la vittima in caserma e formalizzata la denuncia, hanno avviato le indagini per identificare i due presunti autori della truffa e, grazie ai dati del conto corrente e ai numeri di telefono con cui avevano interagito con l’acquirente, sono riusciti a risalire alla loro identità e a denunciarli in stato di libertà all’autorità giudiziaria. La vicenda è ora al vaglio della Procura della repubblica di Spoleto.

