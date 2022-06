Umbertide, giovane ucraino diventa cittadino italiano: la storia di Danylo Kravets

Roberto Bandinelli 05 giugno 2022 a

Danylo Kravets è un 27enne umbertidese di origine ucraina affetto dalla sindrome di Down. In questi giorni ha ricevuto la tanto sognata lettera di conferimento della cittadinanza italiana e la sua storia è stata al centro docufilm “Caro Presidente”, andato in onda su Rai 3 giovedì in occasione della Festa della Repubblica. La lettera inviata da Danylo al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è entrata a far parte dell'archivio storico del Quirinale: “Caro presidente degli italiani e caro presidente mio. Mi chiamo Danylo Kravets e vengo dall'Ucraina. Sono arrivato in Italia quando avevo 9 anni. Qui in Italia ho frequentato le scuole fino alle superiori e l'italiano l’ho imparato subito e bene. Così bene che la mia insegnante di sostegno mi diceva che ero molto dotato, perché di ragazzi con la sindrome di Down perfettamente bilingue non li aveva mai incontrati. Mi scusi presidente, mi ero dimenticato di dirle che sono un ragazzo Down, ma questo è solo un dettaglio. Le chiedo se è possibile fare qualcosa per accelerare i tempi, così io sarò italiano per tutti. Grazie tante mio presidente per aver letto la mia lettera e per avermi accolto. Mi sono emozionato tantissimo”.

Arrivato in Italia dall'Ucraina quando aveva solo 9 anni, Danylo ha sempre avuto un grandissimo desiderio: diventare cittadino italiano. Danylo cinque anni fa all'ultimo anno delle superiori si è messo davanti al computer per scrivere insieme alla sua insegnante di sostegno una lettera al Capo dello Stato per chiedergli espressamente di avere la cittadinanza italiana. Quest'anno, aprendo la propria mail, ecco la sorpresa: Mattarella ha comunicato a Danylo il conferimento della cittadinanza italiana. Nel corso di una sentita ed emozionante cerimonia in Comune, a Danylo è stata consegnata ufficialmente alla presenza del sindaco Luca Carizia che gliela ha conferita. "È stata una emozione unica conferire la cittadinanza italiana a Danylo – ha detto il sindaco Carizia perché è un suo sogno, il più grande desiderio della sua vita che si è realizzato ed è stato un grande onore conferirgliela. È un cittadino orgoglioso di fare parte della nostra comunità e ciò ci riempe di grande gioia".

“Darei la vita per restare in Italia”, ha commentato invece Danylo. Che ha tre passioni: il tennis, il ciclismo e la chitarra. Una volta, racconta la mamma Oksana, mentre si trovavano in vacanza a Passo Sella ha conosciuto uno dei suoi idoli delle due ruote, il campione Vincenzo Nibali, mentre stava svolgendo una sessione di allenamento. Nel corso di un concerto a Milano il chitarrista scozzese David Russell, in chiusura della sua esibizione, ha voluto dedicare una canzone esclusivamente al suo amico Danylo. Abita a Umbertide insieme alla mamma. Ha frequentato il liceo scientifico presso il Campus “Leonardo da Vinci” di Umbertide e l'istituto alberghiero di Città di Castello. Lavora presso la serra “Orti felici” destinata ai disabili che sorge vicino al fiume Tevere. Ogni sabato è uno dei principali animatori dello stand riservato alla serra che si trova in piazza Matteotti in occasione del Mercato della Terra.

