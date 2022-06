Orvieto, due motociclisti morti in uno scontro frontale sulla 205 Amerina

05 giugno 2022 a

Due motociclisti sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella mattinata di domenica 5 giugno 2022 sulla statale 205 Amerina, all’altezza del chilometro 48, nel territorio comunale di Orvieto, in provincia di Terni.

Al momento non si conoscono altri particolari se non che l’impatto sarebbe stato proprio tra le due motociclette, con i centauri sbalzati a diversi metri di distanza, riportando ferite che sono risultate fatali a entrambi.

Anas fa sapere che sul posto sono presenti sue proprie squadre di tecnici e operai, le forze dell’ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Seguiranno aggiornamenti

