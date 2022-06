Perugia, overdose in auto: va a sbattere contro un palo

05 giugno 2022 a

Va in overdose mentre guida e va a sbattere contro un palo. Polizia di Stato e polizia locale di Perugia intervengono e lo fanno portare in ospedale per scongiurare il peggio.

Una pattuglia della polizia locale è intervenuta davanti alla rotonda del Quattrotorri a Perugia dove una vettura è uscita di strada perdendo il controllo e finendo contro un paletto. Piegandolo. Sul posto anche una pattuglia della questura di Perugia.

L’uomo alla guida, 48enne residente a Perugia, è andato in overdose ed è stato portato d’urgenza al pronto soccorso di Perugia. Per lui è scattata la sanzione ai sensi dei dell’articolo 187 del codice della strada, ossia guida sotto l’effetto di stupefacenti. Il veicolo è stato sequestrato.

