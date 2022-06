Terni: ruota panoramica, 13 mila biglietti in due mesi e l'anno prossimo alla cascata delle Marmore

Simona Maggi 05 giugno 2022 a

a

a

Tredicimila i biglietti staccati per salire sulla ruota panoramica di 34 metri di altezza installata a Terni, in piazza della Repubblica, lo il 9 aprile 2022. Fino al 19 giugno 2022 sarà possibile vedere la città dall'alto. Un panorama davvero suggestivo e mozzafiato da ammirare, unico nel suo genere. Dopo la bocciatura di trasferire la ruota, per il periodo estivo alla cascata delle Marmore, per l’impossibilità di avere tutte le autorizzazioni necessarie in tempi brevi, ora si pensa al prossimo anno.

Cinquemila biglietti e trasferimento alla Cascata a giugno per la ruota panoramica

“A luglio - spiega l'amministratore della Hsc events best panoramic wheels, Riccardo Claudi – verrà istituito un tavolo di lavoro con l'amministrazione comunale affinché nell'aprile del 2023 la ruota possa tornare alla cascata delle Marmore, location ideale per questo tipo di attrazioni. Inizieremo a smontarla il 20 giugno e poi ci metteremo a tavolino per programmare di tornare il prossimo anno. Questo è il nostro obiettivo”.

La ruota panoramica prima della sua installazione aveva diviso la città, tra coloro che erano a favore e i contrari, poi alla fine ha messo d’accordo tutti, o quasi, ed è stata promossa a pieni voti.

Video su questo argomento Sindaco e assessori hanno inaugurato la ruota panoramica in piazza della Repubblica - Video

“Ero convinto – continua Claudi – che tutto si sarebbe risolto in poco tempo e c'è stata la prova, con i 13 mila biglietti staccati, che tutto è andato per il meglio, anche per il gradimento. In tutte le città in cui siamo stati, prima del montaggio i cittadini sono sempre stati scettici e ci hanno criticati poi quando l'hanno vista montata sono saliti sull'attrazione e l'hanno apprezzata moltissimo. Del resto non capita tutti i giorni di vedere dall'alto la città dove si vive. Sono davvero soddisfatto di come stanno andando le cose. Appena inizieremo a smontarla tracceremo il bilancio finale. Intanto già stiamo pensando al futuro”.

Per gli ultimi ritardatari, dunque, c'è tempo fino al 19 luglio per salire su una delle 24 gondole dell'attrazione per vedere la città dall'alto. In tutto quattro giri per una durata di 4/5 minuti e poi c'è una sosta di qualche secondo in alto per poter scattare foto o selfie. Il costo del biglietto è di 8 euro e di 6 per quello ridotto.

La sera la ruota panoramica si illumina di fasci colorati di luci. L'attrazione è stata anche protagonista di uno spettacolo dell'attore Stefano De Majo durante il Cantamaggio Ternano. Ora sicuramente l'ultimo giorno la ruota saluterà i ternani con uno spettacolo che lascerà tutti senza parole.

Video su questo argomento Completato il montaggio della ruota panoramica: pronta all'inaugurazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.