Nuovo centro commerciale tra Perugia e Corciano: sbarca Md con Caddy's, Satur e Tedi

Alessandro Antonini 04 giugno 2022

a

a

Nuovo maxi centro commerciale tra San Mariano e Santa Sabina. Con quattro marchi, tra cui Md - la catena di cui è testimonial Antonella Clerici: primo approdo nella provincia di Perugia - e tre capannoni. Non manca l’intervento sulla viabilità nella convenzione urbanistica. Il cantiere è già stato allestito e le ruspe sono al lavoro. A fronte di una cubatura prevista di 13 mila metri cubi, saranno realizzati tre edifici commerciali per complessivi quattro mila mc, “con finiture architettoniche in armonia al paesaggio” è scritto nel progetto. Oltre a Md, nel parco commerciale apriranno altri 3 marchi tedeschi: Caddy's, Satur e Tedi. Il progetto è stato realizzato dall'architetto Claudio Malfagia e i lavori sono affidati alla ditta Geco. La data prevista per la fine dei lavori è fissata al 30 settembre prossimo. L’assessore comunale di Corciano, Francesco Mangano, sottolinea l’importanza delle opere di urbanizzazione. "Oltre alla limitazione importante della superficie edificabile - fa sapere al Corriere dell’Umbria - siamo riusciti a mettere nella convenzione urbanistica due opere fondamentali a carico di Md, vale a dire la rotatoria di ingresso al parco, che garantisce sicurezza e costituisce un deterrente all'alta velocità, e il marciapiede lungo via parco, lato chiesa. La zona ha una destinazione commerciale come previsto dal Piano regolatore generale del 2003, ma grazie alla disponibilità della società lottizzazione abbiamo ridotto sensibilmente l'impatto e dato ai cittadini due opere pubbliche di rilievo". E’ il terzo insediamento commerciale di dimensioni medio-grandi nell’area dopo Quasar e Gherlinda a Ellera.

Qualche centinaia di metri dopo il confine con Perugia, a Santa Sabina, ci sono progetti di spostamento per altri poli commerciali. Stando a quanto risulta a Palazzo dei Priori è stata paventata la possibilità di spostamento dell’Eurospin del Triangolo, sopra al McDonald’s, in un’area vicino alla Perugina e l’Europoligrafico. Anche in questo caso ci sarebbe una modifica alla viabilità. Non ci sarebbe necessità di variante al Prg: quella è una zona Acfi dove è già prevista la destinazione commerciale. Ma va ancora definito il progetto e va inviata la richiesta formale agli uffici comunali.

Tornando a Corciano, è invece già attiva dallo scorso novembre Cisalfa (articoli sportivi) a Taverne di Corciano. Lo store è in piena attività sulla parte bassa dell’edificio. La parte alta è in fase di completamento. L’immobile è adiacente al McDonald’s - l’ultimo nato intorno al capoluogo - in via Gramsci, proprio sopra Ambrosi auto.

