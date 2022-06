Spoleto, tutto pronto per la corsa dei Vaporetti

04 giugno 2022 a

Cinquantatre equipaggi, ottanta volontari per la gestione della sicurezza, tre maxischermo per seguire la diretta delle prove e delle gara. Questi in sintesi i numeri della 56ª Corsa dei Vaporetti presentata a Spoleto a Palazzo Mauri, che avrà quest’anno due testimonial d’eccezione: l’attrice e modella Claudia Tosoni e l’attore Giulio Berruti.

Un’edizione che arriva dopo due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria, segnando il ritorno di un appuntamento tradizionale e storico per la città. Il percorso sarà di circa 1600 metri e si svilupperà da piazza Pianciani a piazza Garibaldi, passando per via Walter Tobagi, via Filitteria, largo Beniamino Gigli, via Vaita S. Andrea, via Pierleone, via Saccoccio Cecili e via dell’Anfiteatro.

All’incontro con i giornalisti erano presenti il sindaco Andrea Sisti, l’assessore Giovanni Angelini Paroli, Fabrizio Luchetti, presidente dell’associazione Vaporetti Spoleto, Paolo Forti dell’associazione Vaporetti Spoleto e Roberto Bastianelli, presidente dell’Avis Spoleto.

“Non è stato semplice ripartire dopo la mancata organizzazione delle edizioni 2020 e 2021 – ha spiegato il presidente Luchetti – ma la risposta che abbiamo avuto è stata ottima. Presenteremo gli equipaggi e le miss in piazza Duomo, in una cornice meravigliosa e siamo sicuri che anche questa volta la partecipazione e l’entusiasmo degli spoletini e dei turisti si farà sentire”.

Una manifestazione sempre più dedicata ai giovani, con 9 dei 53 equipaggi che gareggeranno nella categoria Under 18 – Trofeo Tecnokar (44 quelli iscritti alla categoria Senior). “Il fatto che la Corsa dei Vaporetti sia sempre più rivolta ai ragazzi lo considero un aspetto positivo e fondamentale – sono state le parole del sindaco Sisti – perché abbiamo bisogno di creare sempre più eventi ed iniziative dedicate a loro. Ricordo da bambino le gare che facevamo a Terraja, costruendoci da soli dei piccoli Vaporetti e imitando la corsa per divertirci. Nasce da questo sentimento di appartenenza il successo della manifestazione, che sarà un appuntamento costante nel palinsesto degli eventi che stiamo costruendo”. Il programma è stata illustrato da Paolo Forti, con inizio previsto sabato 11 giugno alle ore 21 in piazza Duomo per la presentazione degli equipaggi e delle miss e consegna dei numeri di gara. Tre le giornate in programma (venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno) per le prove, le batterie di qualificazione e la finale. Sabato 25 giugno alle ore 20.00 al ristorante Zengoni si terrà invece la cena finale con le premiazioni e l’elezione di ‘Miss Vaporetto 2022’.

