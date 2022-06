Terni: Passeggiata, il più importante parco cittadino resterà senza servizi igienici

Giorgio Palenga 04 giugno 2022 a

E’ il parco comunale principale di Terni, si trova in pieno centro, è frequentato da tante famiglie, in prevalenza con bambini (ci sono i giochi, il trenino) e anziani (per i nonni è un punto di ritrovo praticamente dodici mesi all’anno).

Malgrado questo i giardini della Passeggiata non sono dotati di servizi igienici funzionanti né, dalle parole di venerdì 3 giugno 2022 dell’assessore ai lavori pubblici, Benedetta Salvati, durante un question time sollecitato dal consigliere del M5s, Federico Pasculli, si intravede la possibilità realistica che vengano ripristinati. Non a breve, probabilmente non nei prossini anni. Forse mai.

Insomma, viene da chiedere agli amministratori comunali, siano essi di maggioranza che di opposizione, cosa rispondere a un bambino o a un anziano, frequentatori della Passeggiata, che dovessero aver bisogno di andare al bagno: escludendo il contatto… diretto con la natura, per motivi di pubblica decenza, uscire dai giardini e chiedere ospitalità a un bar o un’attività commerciale, previa ovviamente consumazione? Forse a Palazzo Spada si punta a... rivitalizzare anche così il commercio in centro. Ma andiamo per ordine.

All’osservazione di Pasculli che “i servizi igienici risultano inutilizzabili con grave disagio per i cittadini”, l’assessore ha risposto con estrema franchezza, riepilogando che, nell’ordine: prima venivano gestiti da volontari che ora non sono più disponibili; l’avviso per i percettori di reddito di cittadinanza non ha avuto esito; il personale comunale per aprire e chiudere non c’è. Quindi, primo scoglio insormontabile: manca chi (uomini e donne) se ne possa occupare.

E se uscisse fuori qualcuno, magari un’associazione di volontariato, che intendesse offrire un servizio alla cittadinanza? Niente da fare, perché – sempre a quanto spiegato dalla vice sindaco – ci sono anche “problemi tecnici”: i bagni sono vecchi, la quota del pavimento è inferiore rispetto a quello del resto dei giardini, poi ci sono le radici degli alberi della ‘montagnola’ e non c’è impermeabilizzazione. Possibilità di ripristino, quindi, visto il quadro, prossime allo zero.

Ma per la Passeggiata non si era parlato di fondi del Pnrr? Vero, ma – sempre Salvati – è previsto un finanziamento per i servizi igienici solo dell’anfiteatro romano, esterni al parco. A questo punto si potrebbe pensare di installare permanente bagni chimici, peraltro a costi da verificare. Soluzione che però, realisticamente, provocherebbe l’indignazione dei difensori dell’ambiente, perché la loro vista “deturperebbe” il parco con il suo verde.

E allora? Resta l’interrogativo di cui sopra: se una mamma e un papà portano il proprio figlio sullo scivolo e qualcuno dei tre d’improvviso ha bisogno della toilette, quale risposta dare loro? Se per una qualunque attività pubblica - negozio, ufficio - i servizi igienici sono obbligatori, nel più grande parco pubblico comunale apprendiamo che se ne può fare a meno.

