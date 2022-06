Terni: parcheggi a pagamento, da luglio la rivoluzione delle strisce blu

Maria Luce Schillaci 04 giugno 2022 a

Rivoluzione dei parcheggi a pagamento in centro a Terni: dal primo luglio scatta la ridistribuzione degli stalli. Il numero delle strisce blu però non cambia: restano infatti 1.600 i posti dove si paga la sosta che è il numero fissato per legge in proporzione con quelli gratuiti.

Il Comune però dall’inizio del prossimo mese farà scattare una totale ridistribuzione, in considerazione di mutate esigenze e nuove richieste. Ad esempio verranno ridotti gli stalli a pagamento in prossimità delle attività che hanno fatto richiesta di occupazione suolo pubblico e spostati quelli eliminati per realizzare le piste ciclabili.

Di recente alcuni stalli a pagamento sono stati ridotti in prossimità delle attività commerciali a causa della richiesta di occupazione di suolo pubblico per la sistemazione dei tavoli esterni per la clientela, in più, come detto, c’è stata l’eliminazione di posti per lo sviluppo delle piste ciclabili: accade in via Mirimao/Cassero e in lungo via Lungonera Savoia.

Via anche diversi parcheggi in zona corso Vecchio-piazza Buozzi-largo Cairoli per i lavori di sistemazione legati al Piano periferie. Nella delibera approvata a Palazzo Spada si legge che “la zona ovest della città negli ultimi anni è diventato il baricentro commerciale e attrattivo/ristorativo intrattenimento, area molto frequentata grazie alla riqualificazione urbana di largo Ottaviani. Inoltre la concentrazione di attività commerciali limita molto la possibilità di parcheggio ai residenti i quali, con la creazione di nuovi stalli a pagamento che permette un ricambio maggiore di auto in sosta, avranno la possibilità di abbonarsi a un prezzo agevolato”.

I tecnici comunali spiegano che “occorre applicare, alle attività commerciali che usufruiscono dei parcheggi blu per occupazioni stagionali, un unico pagamento dei parcheggi per l’occupazione di suolo pubblico all’Ente evitando un ulteriore pagamento relativo all’occupazione dei parcheggi blu”. Sono venticinque quelli stimati: saranno eliminati dal numero degli stalli complessivi e “ricollocati”. Dal primo luglio dunque i nuovi parcheggi a pagamento per ottenere il riequilibrio saranno “attivi” in largo Cairoli (10), via Giotto (20, nella foto in alto), via Masaccio (20), corso Vecchio (20), via Riccardi (20), via Filzi (25) e, a chiudere il cerchio, via Castello (10).

Si è quindi proceduto a stimare 125 posti da aggiungere, nelle vie menzionate, “a fronte -si legge nella delibera - di altrettanti stalli da detrarre per le ragioni evidenziate dall’amministrazione. Spetterà ora alla gestione del servizio Terni Reti, in accordo con l’ufficio Viabilità, di provvedere alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale e di totem informativi”.

