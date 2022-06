Coppia di Assisi a I soliti ignoti, Amadeus racconta la bellezza della città

Flavia Pagliochini 04 giugno 2022 a

a

a

“Ho avuto il piacere di trascorrere qualche giorno ad Assisi, un luogo meraviglioso. E’ inutile dirvi ‘andate ad Assisi’, andateci perché si sta benissimo, le persone sono ospitali, posti bellissimi, giornate belle e poi va beh la Basilica... un luogo fantastico, uno dei gioielli che abbiamo in Italia”. Spot imprevisto in access prime time (il preserale) su Rai 1, con Amadeus che durante I soliti ignoti, approfittando della presenza di un paio di persone di Assisi, ha ricordato con affetto le ore trascorse in Umbria in occasione del Trofeo Città di Assisi, dedicato alle compagini giovanili di squadre di serie A.

Studenti ripuliscono il piazzale della scuola

In città per accompagnare il figlio che gioca nell’Inter, il conduttore si è trovato bene, tanto da lanciarsi in un “fuori programma” che per una trentina di secondi ha magnificato le bellezze della città: “Insomma, saluto tutta Assisi”, le parole di Amadeus prima che cominciasse la puntata de I soliti Ignoti. Che purtroppo per i due concorrenti assisani, Ettore Pettirossi, manutentore elettrico alla Basilica di San Francesco, e la figlia Rebecca, studentessa di ingegneria a Perugia, si è rivelataa amara: dopo tante intuizioni e un bottino di oltre 110 mila euro, infatti, purtroppo sono caduti sul più bello e quindi sono tornati ad Assisi a mani vuote.

Maggio da record per l'aeroporto di Perugia: crescita del 74% rispetto al 2019

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.