Perugia, trasporto pubblico: servono più linee e mezzi nuovi. Bene l'abbonamento per studenti a 50 euro

Bene gli abbonamenti al costo di 50 euro per gli studenti universitari, iniziativa che dovrebbe essere attuata per il prossimo anno in via sperimentale, ma sul fronte dei trasporti pubblici bisogna fare di più. I cittadini dicono la loro al sondaggio inerente il trasporto pubblico, alla luce anche dell’ultimo incidente verificatosi all’inizio della settimana in corso, quando, nei pressi di Montebello, un bus ha preso fuoco, il terzo nel giro di un mese e mezzo. “Il servizio è puntuale, anche se mi è capitato di vedere cambi di percorso in caso di ritardi. Alcune fasce orarie sono ben coperte, altre di meno e andrebbero rinforzate” esordisce Melissa Battisti, studentessa universitaria, che aggiunge: “Complessivamente, per quello che ho vissuto, sono abbastanza soddisfatta. Rimango stupita dalla notizia dell’abbonamento annuale a 50 euro all’anno, ma se il piano è economicamente sostenibile ben venga”.

Più critica sullo stato del trasporto pubblico un’altra studentessa, Giulia Lucaroni: “Ci sarebbero tante cose da migliorare: i pullman sono mal tenuti; occorrerebbe maggiore manutenzione e più rispetto da parte degli stessi autisti che sono in servizio. E poi, i prezzi sono troppo alti e potrebbero essere più bassi se solo ci fossero maggiori controlli a bordo. Bene il taglio ai prezzi degli abbonamenti agli studenti universitari, ma dovrebbero implementare le corse: non è possibile che, da Todi, per arrivare a lezione alle 9,30 bisogna prendere il bus tre ore prima” dichiara la ragazza. Meno critico un altro studente, Samuele Befani, che comunque non risparmia qualche giudizio severo sullo stato dei bus pubblici: “I pullman non sono il massimo: sono vecchi, i sedili traballano fino alla nausea e gli autisti a volte sono maleducati. Ottima l’idea dei 50 euro come prezzo dell’abbonamento annuale per gli studenti: vado all’Università tre volte alla settimana e i biglietti ad oggi sono un salasso” sottolinea. “Lo svantaggio più significativo nel prendere il trasporto pubblico è il fatto che ci vogliono due ore per arrivare da Terni a Perugia. Capisco che i pullman devono coprire anche le zone più isolate della Regione, ma due ore sono obiettivamente troppe” osserva Francesca Musitano, studentessa pendolare. “I prezzi sono troppo alti, considerando che, tra andata e ritorno, spendo quasi 12 euro di biglietto; bene l’abbonamento a 50 euro rivolto agli studenti universitari, considerando che quando frequentavo le scuole superiori ne pagavo 300 per il solo abbonamento urbano” auspica la ragazza.

Tra coloro che chiedono un quantitativo più alto di corse figura Daniele Gugliotta, studente maturando al liceo musicale: “Vengo da San Martino in colle e devo dire che due linee e cinque pullman complessivi in un giorno sono veramente pochi. 50 euro come prezzo per gli abbonamenti rappresentano un risparmio bello grande, ma a me non servirà perché credo che andrò a studiare a Siena il prossimo anno” racconta. “Per venire a Perugia ci sono poche fermate, specialmente nelle fasce orarie che vanno dalle 21 in poi. C’è da dire però che il servizio è puntuale” dichiara Brenda Novella; “Vivo a Perugia da 32 anni e prendo spesso il servizio di trasporto pubblico. Vorrei che venisse ripristinata la corsa che va da San Martino in colle a Perugia, passando per San Vetturino, tratta che è stata soppressa da circa un mese e mezzo nella fascia oraria di metà mattina, creando disagi a chi come me ne ha bisogno” chiede Rosa Scerra. “Gli autobus sono molto vecchi e il parco mezzi andrebbe rinnovato: non si può andare avanti con pullman di 30-40 anni fa; il servizio non è garantito e mette a rischio l’incolumità dei cittadini; servono maggiori investimenti” dichiara Roberto De Vivo, ex studente universitario.

