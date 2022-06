Perugia, sabato 4 giugno controllo gratuito del fegato con ecografia in piazza Matteotti. L'iniziativa del Rotary Club Perugia

03 giugno 2022 a

a

a

Il Rotary, l'associazione internazionale di imprenditori e professionisti che prestano servizio umanitario, che incoraggiano il rispetto di elevati principi etici nell'esercizio di ogni professione e che si impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace, si mette ancora una volta ad aiutare il prossimo. Nel dettaglio, il Rotary Club Perugia - in collaborazione con Federfarma Umbria e Federfarma Perugia - ha organizzato per domani, sabato 4 giugno, una giornata dedicata al controllo gratuito del fegato. Dalle 9,30 alle 18,30, in piazza Matteotti, i medici specialisti Antonio Solinas e Massimo Siciliani faranno ad ogni cittadino un controllo del fegato con ecografia. "Fare prevenzione è il miglior modo per affrontare il futuro", spiegano dall'associazione.

Feste e manifestazioni nel fine settimana: gli appuntamenti in Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.