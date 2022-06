Umbria, cantine aperte per tutta l'estate

04 giugno 2022 a

Sarà un’estate tra le vigne. Dopo il successo con cui è stata festeggiata, anche in Umbria, la trentesima edizione di Cantine aperte il 28 e 29 maggio scorso, prosegue la possibilità per gli enoturisti di arricchire il proprio soggiorno nella regione con esperienze in vigna e in cantina, grazie a Vigneti aperti, l’appuntamento organizzato dal Movimento turismo del vino Umbria e che parte proprio nella giornata di oggi.

Le cantine aderenti resteranno aperte, su prenotazione, per visite ai luoghi di produzione e degustazioni guidate di vino ed eccellenze della tavola umbra. E nei fine settimana estivi si potrà godere della bellezza del territorio, dell’accoglienza delle cantine che aderiscono il Movimento e di tutto il piacere della tradizione enogastronomica regionale.

Passeggiate naturalistiche, aperitivi al tramonto, visite nei luoghi di produzione e degustazioni guidate, pic-nic in vigna, pranzi e cene con il vignaiolo, animazioni e musica sono solo alcune delle iniziative che le cantine umbre aderenti al Movimento turismo del vino metteranno in campo nei prossimi mesi. E mentre mamma e papà avranno l’opportunità di godersi un po’ di relax, non mancheranno le iniziative per i più piccoli, che potranno così divertirsi all’aria aperta, in piena sicurezza.

“L’enoturista oggi non è più quello di una volta -spiega Giovanni Dubini, presidente del Movimento turismo del vino Umbria- Anche l’ultima edizione di Cantine aperte ha dimostrato come egli sia attento e preparato, desideroso di vivere un’esperienza di gusto completa, dettagliata, consapevole, che gli permetta di apprezzare ancora di più il vino, con le sue caratteristiche, la sua storia e i migliori abbinamenti. Nei nostri Vigneti aperti -prosegue Dubini- il turista del vino ha poi l’opportunità di vivere questa esperienza di gusto a contatto con la splendida natura umbra, in spazi aperti e con le misure necessarie a garantire la salute di tutti. Visitare le nostre cantine, conoscere i nostri vignaioli e il loro impegno nel fare un prodotto di qualità, che sia ambasciatore del territorio e della società regionale -conclude il presidente - è anche stimolo per l’enoturista a bere in maniera moderata e consapevole, apprezzando ancora di più ogni calice”.

L’invito, dunque, è a visitare il sito www.mtvumbria.it e a consultare la pagina Facebook o l’account Instagram del Movimento per conoscere tutti i programmi e organizzare la propria visita in cantina.

Per adesso sono quindici quelle che aderiscono all’iniziativa, dislocate un po’ in tutta l’Umbria. Ma il loro numero sembra destinato a salire già nei prossimi giorni.

