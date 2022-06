Todi, carabinieri salvano la vita a un'anziana gravemente ferita in casa. Cosa era successo

03 giugno 2022 a

Storia a lieto fine quella che arriva da Todi, dove lo scorso fine settimana una donna anziana è stata salvata in extremis dai carabinieri della locale compagnia. I familiari, infatti, avevano chiesto aiuto per un incidente domestico occorso alla signora, riferendo la morte della donna. I militari, arrivati sul posto, hanno trovato la signora sul pavimento, in stato di incoscienza e con una grave ferita al braccio. Accertata la presenza del battito cardiaco, i carabinieri hanno attuato le manovre di primo soccorso e le hanno stretto il braccio con una cintura, riducendo l'ampia fuoriuscita di sangue.

La donna, a quel punto, ha iniziato a dare lievi segni di vita e i militari hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, mentre continuavano le operazioni di primo soccorso. All’arrivo del personale medico la persona è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Perugia e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per la ricostruzione della ferita. L'intervento dei militari è stato fondamentale per salvare la vita della donna, come confermato anche dal personale sanitario del 118 intervenuto e successivamente dal medico del pronto soccorso dell’ospedale di Perugia.

Il dirigente medico del 118, con una lettera trasmessa ai superiori dei carabinieri intervenuti, ha elogiato l’operato dei militari, precisando che questi ultimi avevano eseguito tecniche e manovre sanitarie fuori dal loro compito primario, in maniera determinante, per consentire che la paziente raggiungesse viva la sala operatoria dove è stata sottoposta all'urgente intervento chirurgico.

