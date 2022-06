Covid in Umbria, in 24 ore otto ricoveri in più. Aumentano gli attualmente positivi

03 giugno 2022 a

Dati inaspettati dall'ultimo bollettino Covid della Regione Umbria, oggi venerdì 3 giugno. Numeri in lieve tendenza al rialzo, come non accadeva ormai da tempo. Otto ricoveri in più nelle ultime 24 ore in Umbria, per fortuna nessun nuovo decesso, ma anche un lieve aumento nel numero degli attualmente positivi, che crescono di sei unità. I nuovi contagi accertati, infatti, superano i guariti. Il quadro emerge dai dati della Regione sulla situazione complessiva della pandemia. Attualmente i ricoverati sono 101, di cui due in rianimazione (dato stabile). Stando al bollettino i guariti sono 188, mentre i nuovi casi giornalieri 194. I numeri sono frutto di 820 tamponi, il tasso di positività sale al 23.65%, mentre ieri era del 16.05%.

