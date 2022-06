Magione, in moto nel bosco: sanzionati undici centauri. Ecco perché

03 giugno 2022 a

a

a

Sono undici i motociclisti sanzionati dai carabinieri forestali di Passignano sul Trasimeno nella giornata di ieri, giovedì 2 giugno. I centauri, infatti, si trovavano all'interno del bosco in località Letto di San Francesco, nel territorio comunale di Magione. I militari si trovavano nel territorio per un controllo a seguito dell'incendio avvenuto nella discarica di Borgogiglione, quando hanno individuato e multato i bikers in sella a moto da cross ed enduro.

Il cassiere infedele ai contribuenti: "Il pos non va, paghi in contanti"

Nel dettaglio, i militari erano nella fase di rientro dopo un sopralluogo alla discarica per l'incendio avvenuto la sera precedente, quando hanno sentito la presenza di numerose moto all'interno del bosco. Individuati i motociclisti, a tutte le undici persone è stata elevata una sanzione amministrativa di 104 euro per aver violato la Legge Regionale 28/01 in quanto si trovavano in dei sentieri che possono essere percorsi solamente a piedi e non con mezzi a motore.

Aggredito e ferito in discoteca a colpi di tirapugni: due denunciati per lesioni

Inoltre, dal controllo dei mezzi e dei documenti, otto motociclisti sono stati trovati in mancanza della targa esposta contravvenendo alle norme del codice della strada e un motociclista circolava in assenza di revisione. Per le violazioni al codice della strada sono state elevate ulteriori sanzioni per un totale di oltre mille euro ed è scattato il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi.

Perugia, troppo poveri per seppellire il familiare morto: paga il Comune

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.