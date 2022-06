Umbria: arte, artigianato e antiquariato nei borghi: gli appuntamenti del weekend

03 giugno 2022 a

Mercatini mensili in Umbria nel fine settimana 4 e 5 giugno. A Montefalco piazza del Comune ospiterà con cadenza mensile il sabato dalle 9 alle 19, il mercatino Arti e mercanti, realizzato grazie alla collaborazione dell’associazione L’ingegno, in cui tanti hobbisti propongono ed espongono oggetti di artigianato, piccolo antiquariato, vintage e curiosità. Si inizierà sabato per proseguire ogni primo sabato del mese, agosto escluso.

“Si tratta di una nuova iniziativa proposta dalla giunta comunale – ha commentato il vicesindaco Daniela Settimi – per favorire la ripartenza anche del settore degli hobbisti, fortemente penalizzato dalla pandemia, e per vivacizzare la piazza nei mesi estivi. Come ogni prima domenica del mese sarà Pissignano di Campello sul Clitunno a ospitare il mercato dell'antiquariato, dell’usato e del collezionismo.

Domenica dalle 8 fino alle 20 si potranno trovare espositori provenienti da tutta Italia che, come di consueto, propongono sia antiquariato sia modernariato, con mobili, arredi e oggettistica di stili diversi a impronta regionale. Si trovano anche argenti, old Sheffield e silverplate, porcellane e ceramiche, orologi antichi e da collezione. Un mercatino che richiama turisti e amanti dell’antico anche da fuori regione perché risulta essere tra i migliori presenti in Umbria. Sarà anche l’occasione per ammifrare le sorgenti del fiume Clitunno e, poco distante, il Tempietto del Clitunno, probabilmente il più interessante monumento tardo antico dell'Umbria. Per gli amanti della buona tavola va ricordato che Campello sul Clitunno è anche molto conosciuto per il suo olio extravergine d’oliva.

