Don Matteo batte tutti anche con le repliche: oltre due milioni e 800mila spettatori su Rai 1

03 giugno 2022 a

Don Matteo si conferma un grande spot per l'Umbria, ovviamente in particolare per Spoleto. Anche le repliche sono seguitissime dai telespettatori. Nella serata di ieri, giovedì 2 giugno, la il bis dell'edizione numero 12 su Rai 1 è stato seguito da 2.811.000 spettatori pari al 18.9% di share. Ha battuto nettamente Canale 5 dove è stato trasmesso il film La Mia Banda Suona il Pop che ha interessato 1.881.000 spettatori (12.4%). Su Rai 2 Appena un Minuto ha raccolto 786.000 spettatori (4.9%). Su Italia 1 la partita di Nations League Spagna-Portogallo ha registrato 1.107.000 spettatori (6.6%). Su Rai 3 il documentario Caro Presidente è stato seguito da 348.000 spettatori (2.2%). Su Rete 4 il talk Dritto e Rovescio ha raccolto 1.052.000 spettatori (8%). Su La7 il talk Piazza Pulita è stato seguito da 773.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 Antonino Chef Academy ha raccolto 253.000 (1.6%) mentre su Nove Only Fun – Comico Show ha interessato 411.000 spettatori (2.7%).

