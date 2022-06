Perugia, piazza Montessori ora è una grande aula di quartiere

Sabrina Busiri Vici 03 giugno 2022 a

a

a

“Ho progettato piazza Maria Montessori a Perugia come un’aula di quartiere usando per la pavimentazioni materiali come il coccio pesto e la pietra serena. Qui i bambini possono scrivere e usare lo spazio come una lavagna. Al centro c’è una grande figura che si ispira alla psicogeometria montessoriana composta da otto triangoli costruttori”. A parlare è l’architetto Matteo Ferroni che ha firmato il progetto della nuova piazza Montessori già inaugurata dai bambini prima ancora che dalle istituzioni. La grande festa con il taglio del nastro è, infatti, in programma per il 14 settembre alla presenza delle istituzioni internazionali che hanno sostenuto il progetto.

Perugia, stadio Curi: via ai cantieri sulla Curva Nord, ecco quando saranno finiti i lavori

“Il recupero dello spazio non è però ancora al completo: è terminata la pavimentazione ed è quasi al completo la messa in sicurezza del parapetto, ma mancano gli arredi urbani, come le panchine, e la statua di Maria Montessori che sarà posta all’ingresso. Un manufatto donato dall’American Montessori society”, fa sapere Ferroni. Il progetto di recupero è promosso dalla Fondazione ELand di Lugano ed è stato poi portato avanti dal Comune di Perugia. Sponsor il Centro siderurgico industriale; Fornaci Briziarelli e Kimia.

Perugia, teatro Pavone: concluso secondo stralcio lavori: ora riqualificazione

L’amministrazione comunale sta anche pensando a una pre-inaugurazione per la Festa del XX giugno ma intanto i bambini hanno già preso possesso dell’area e le maestre della Scuola montessoriana Santa Croce stanno sperimentando angoli e gradini per fare lezioni all’aperto. Maria Montessori approverebbe.

Il cassiere infedele ai contribuenti: "Il pos non va, paghi in contanti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.