Perugia, così Pian di Massiano ospita Euro Games e mercato del sabato

Rivoluzione a Pian di Massiano per le giornate di Perugia Euro Games. Da oggi, venerdì 3, a domenica 5 giugno 2022 sono attese oltre 10 mila persone per la manifestazione che presenta diverse discipline motoristiche e non a un pubblico di grandi e piccoli. Tre giorni di super sgommate accompagnate da musica e svago con all’interno anche il trofeo Abarth. Previsto, inoltre, al Pala Barton anche il campionato nazionale ginnastica ritmica Acsi e poi aree espositive e street food. Per disciplinare traffico e soste dall’amministrazione comunale è stata emanata un’ordinanza che stabilisce il divieto di transito, fino al lunedì 6 giugno, a tutte le categorie di veicoli e divieto di sosta permanente con rimozione in piazza Umbria Jazz, nell’area retrostante il capolinea minimetrò e nei primi cinque anelli davanti. E da venerdì 3 a domenica 5 giugno è stato istituito il divieto di transito anche in via Giuseppe Meazza.

E’, invece, confermato il mercato di Pian di Massiano al completo. “Inizialmente era prevista una sospensione dell’appuntamento del sabato mattina; poi, grazie, all’organizzazione degli Euro games e alle altre forze in campo, si è raggiunto un accordo per poter svolgere entrambe le manifestazione in contemporanea”, spiega Mauro Fortini, presidente dei venditori ambulanti Fiva Umbria. La soluzione trovata è quella di far permanere gli operatori del mercato al 90% nella posizione abituale, solamente la prima fila, quella più a Nord, verso il minimetrò, sarà spostata verso area stadio Curi. Si tratta di una quarantina stand, dunque, che saranno trasferiti nel lato opposto del piazzale. Per il resto tutto rimane invariato. “Voglio sottolineare che il risultato raggiunto, grazie anche all’amministrazione comunale - prosegue Fortini - dimostra che Perugia sta mettendo a punto un apparato sempre più efficiente e pronto ad accogliere anche grandi eventi e finalmente riesce a metterli in sinergia con le altre iniziative già in essere”. E Fortini aggiunge: “Si è finalmente capito che far coesistere due eventi, in questo caso Euro games e mercato, può solamente amplificare l’effetto dell’uno e dell’altro con reciproci benefici”.

E da operatore mercatale, Fortini sottolinea: “Il commercio ha bisogno di nuove opportunità, stiamo vivendo un periodo di forte sofferenza e di difficoltà, quindi ben vengano situazioni come queste: su 10 mila persone che arrivano, 500 possono pure far un salto anche al mercato. Del resto è una manifestazione che richiama soprattutto famiglie. Mi auguro che sia una grande occasione per tutti”.

