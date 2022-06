Terni, Valeria Masala e l'associazione Vera: "Con la joelette trekking in montagna anche per i disabili"

Giorgio Palenga 03 giugno 2022 a

Dire che Valeria Masala sia una donna che non si perde d’animo è usare, ovviamente, un generoso eufemismo. Valeria ha saputo ricostruirsi una vita, dopo quel maledetto incidente di quasi tre anni fa (era il 30 luglio 2019) – quando uno schianto in moto causò la morte del compagno Paolo e, a lei, l’amputazione di un braccio e una gamba – non senza tanti momenti difficili e prove complicate da superare. Da un punto di vista pratico ma anche, e forse soprattutto, nel suo animo.

Alti e bassi, del tutto umani e comprensibili, che non le hanno però impedito di riprendersi in mano la sua vita e di riuscire a darle quei caratteri di “normalità” che, con pazienza e tanta costanza, l’hanno riportata a fare quelle cose che ha sempre amato. Come trekking in montagna. Valeria non ha neanche programmato più di tanto ma, complice il tam tam dei social, che in qualche caso può fare anche del bene, ha trovato nuovi amici per coronare il suo sogno.

Valeria, sogno coronato: grazie a tanti amici e a una joelette è salita in cima al monte Sibilla

E’ nato così un progetto, ribattezzato “Vera, un’idea in cammino”, col primo nome che è un acronimo dalle iniziali (oltre la V di Valeria, ci sono Elisa, Rodolfo e Alessandro) delle persone che si sono rimboccate le maniche per aiutare a ri-salire sugli amati monti Sibillini questa 55enne, ormai ternana a tutti gli effetti anche se sarda di origine. Usando però l’unica modalità possibile per una persona nella sua condizione, ovvero trasportata da una joelette, una speciale sedia con cui si possono percorrere anche salite e tratti impervi, comunque inaccessibili in condizioni normali, per persone con disabilità motoria.

Ora “Vera”, oltre che “un’idea in cammino” è diventata un’associazione di volontariato, che si pone l’obiettivo di aiutare altre persone con disabilità a vivere la montagna e altri luoghi altrimenti inaccessibili, proprio come è riuscita a fare Valeria. Con l’aiuto di amici o, in questo caso, dei volontari dell’associazione.

“Parliamoci chiaro, servirebbe avere una joelette tutta nostra – spiega Valeria Masala – visto che finora siamo riusciti ad utilizzarla solo grazie a prestiti di chi l’aveva di proprietà (un comune del marchigiano, alcuni rifugi sempre dei Sibillini ndr) e che ce l’ha messa generosamente a disposizione. Al momento è un impegno economico al di fuori delle nostre possibilità, ma magari qualcosa si potrà muovere. Come associazione di volontariato ora potremmo anche accettare contributi di enti, donazioni, o magari partecipare a qualche bando”.

Valeria non molla: "Sono tornata a fare trekking sulle montagne"

L’obiettivo è ben definito: consentire ad altre persone con disabilità gravi di salire, seduti su una joelette, su una montagna piuttosto che visitare un borgo antico, dove magari stradine in salita o scale non consentono la fruizione a una persona che non può muoversi sulle sue gambe.

“So che gioia si possa provare – continua la 55enne – a riuscire a tornare a vivere situazioni che mai avresti potuto immaginare di poter più fare. Sarebbe bellissimo riuscire a creare un calendario di giornate in cui i nostri volontari possano aiutare altre persone, esattamente come i miei amici hanno fatto con me”.

Venendo al dunque, il costo di una joelette si aggira sui 4 mila euro, una cifra alta e forse fuori portata per una famiglia che già si sobbarca i costi di gestione di una persona disabile, ma neanche così esorbitante per un qualche benefattore che dovesse decidere di donarla magari proprio all’associazione Vera. Che potrebbe intanto metterla a disposizione di chi ne facesse richiesta, per poi magari poterla gestire direttamente con i propri volontari, per programmare giornate ed escursioni “ad hoc”.

“Pensiamo anche a corsi di formazione sull’utilizzo della joelette – conclude Valeria – perché occorrono tecniche particolari per rendere il trasporto funzionale e sicuro”.

Vogliamo scommettere che Valeria Masala riuscirà anche in questa impresa? Non ci stupiremmo se, a breve, l’associazione Vera riuscisse a presentare a tutti la sua prima joelette.

La nuova sfida di mamma Valeria: "Voglio tornare a fare trekking"

