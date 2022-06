Perugia, il cassiere infedele ai contribuenti: "Il pos non va, paghi in contanti"

Francesca Marruco 02 giugno 2022 a

a

a

Ci sono alcuni contribuenti, tra quelli raggirati dal cassiere dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione a cui la Procura nei giorni scorsi ha recapitato l’avviso di conclusione delle indagini, che non si sono nemmeno mai recati allo sportello perché lui si offriva di farlo per loro. “Le pratiche -sta scritto agli atti - erano seguite in prima persona dal cassiere, al punto che il contribuente non si era mai recato presso lo sportello dell’Agenzia, in quanto il cassiere si era offerto di provvedere ai versamenti per suo conto, evitandogli così lunghe attese, passando a prelevare presso la sua abitazione le somme in contanti e poi, con periodicità variabile, provvedendo a recapitargli le quietanze di pagamento”.

Dipendente infedele sottrae 56 mila euro all'Agenzia delle Entrate: denunciato

A un’altra contribuente l’uomo - accusato di peculato e accesso abusivo alle banche dati - aveva detto che il pos non funzionava. “Perciò si era recata a prelevare la somma a un vicino sportello bancomat e, tornata nell’ufficio dell’ente di riscossione, il cassiere gli aveva fatto cenno di avvicinarsi alla sua cassa, dove aveva effettuato il pagamento in contanti. Una volta uscito il contribuente aveva controllato le quietanze riscontrando una differenza di 100 euro e per questo era tornato indietro chiedendo spiegazioni. Il cassiere manifestava sorpresa e precisava che avrebbe potuto controllare l’eventuale ammanco dolo in fase di chiusura di cassa. Si faceva quindi lasciare il numero del contribuente promettendo di ricontattarlo”.

Il cassiere infedele ha sottratto 18 mila euro a un solo contribuente

Il 60enne, sospeso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione nel febbraio 2020 in seguito alla perquisizione dei carabinieri - l’indagine è dei militari della compagnia di Assisi - è difeso dall’avvocato Raffaella Pileri e adesso, dopo la notifica di chiusura delle indagini, potrà chiedere di essere ascoltato dalla Procura di Raffale Cantone. Per l’accusa ha sottratto 56 mila euro ai contribuenti. Insieme a lui è indagato pure un collega per favoreggiamento.

Perugia, teatro Pavone: concluso secondo stralcio lavori: ora riqualificazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.