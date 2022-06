Spoleto, cadono pietre da un edificio: proibito il parcheggio in piazza

Filippo Partenzi 02 giugno 2022 a

Chiusa a tempo indeterminato l’area adibita a parcheggio situata in piazza San Domenico, in corrispondenza di via Leone Pierleone. Lo ha annunciato il Comune di Spoleto, attraverso l’ordinanza numero 74 pubblicata nelle scorse ore nell’albo pretorio dell’amministrazione: il motivo è da ricercare nel crollo di “alcune pietre della volta in muratura di un locale” e di una parte “della pavimentazione in acciottolato”. Da qui la decisione di inibire l’accesso alla zona in modo tale da tutelare la pubblica incolumità ed evitare così probabili danni a cose o persone.

“Nel corso del sopralluogo - è scritto nel documento pubblicato all’albo - è stata contattata la squadra dell’Ase che ha apposto le transenne delimitando una superficie di circa 20 metri quadrati”. L’Ente, dal canto suo, ha intimato ai proprietari dell’edificio in questione di eseguire quanto prima “le opere” o gli “interventi idonei (se necessario previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative e rilasciate dagli enti preposti) alla risoluzione della problematica riscontrata”. I lavori, in particolare, dovranno essere tesi al ripristino della “pavimentazione in acciottolato nella parte interessata dal crollo parziale”.

Nel frattempo, il parcheggio non potrà essere utilizzato dalle vetture in cerca di un posto auto. “Eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento - si legge ancora nel documento firmato dal primo cittadino di Spoleto, Andrea Sisti - saranno a carico dei soggetti responsabili dell’inadempienza alla presente ordinanza che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa. Nell'attuazione degli interventi dovranno essere rispettate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di sicurezza sui cantieri”. Il testo dell’ordinanza è stato inoltrato alla polizia municipale, alla prefettura di Perugia, al commissariato locale di polizia, al comando dei carabinieri di Spoleto, a quello provinciale dei vigili del fuoco e all’Ase che provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli.

