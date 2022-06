Terni, "bolletta del gas aumentata di sei volte". Lo sfogo di Giorgia Vitaloni che gestisce il forno di famiglia

Simona Maggi 01 giugno 2022 a

a

a

L'aumento delle bollette di gas, luce ed acqua ha messo in ginocchio non solo le famiglie, ma anche le attività commerciali. I prezzi delle materie prime come farina, burro, lieviti, olio di semi e di oliva sono raddoppiati o triplicati. Le difficoltà ad andare avanti per le attività commerciali sono davvero tante perché devono fare i conti con questi rincari e tanti altri problemi. “La nostra scelta di non aumentare il costo del pane e della pizza - spiega Giorgia Vitaloni dell'omonimo forno di viale Eugenio Chiesa, uno dei più vecchi della città - è stata voluta per il fatto che le famiglie sono sempre di più in difficoltà a causa dei rincari che ci sono stati negli ultimi mesi. Non ci sembrava giusto andare ad aumentare il costo di un chilo di pane di fronte a questa situazione. Certo è che andare avanti non è semplice."

Il Covid fa aumentare i poveri: la Caritas aiuta oltre 4mila persone

"Anche noi - continua - dobbiamo fare i conti con le spese che dobbiamo sostenere. Basti pensare che a gennaio del 2021 mi era arrivata una bolletta del gas di mille euro mentre a gennaio di quest'anno è stata pari a 6.301,65 euro. Ho chiamato il gestore per avere spiegazioni e mi è stato risposto che c'è stato un aggiornamento gestionale delle tariffe. In sintesi il costo del gas da 0,39 a metro cubo è passato a 1,26. In questa situazione è sempre più difficile andare avanti”. Pensare che il forno Vitaloni ha scritto la storia della città. Tanti i giovani, gli operai e i nottambuli affamati che hanno fatto una sosta al forno per mangiare cornetti, pizze e pizzette appena sfornati.

Il prezzo della guerra: costerà 929 euro a famiglia nel 2022

“La storia del forno inizia 60 anni fa - racconta Giorgia Vitaloni - e malgrado le difficoltà che stiamo incontrando vogliamo andare avanti ed essere ancora vicini ai clienti come diceva sempre mio padre. Certo è che dobbiamo fare i conti con il costo della farina che è triplicato: da 0,30 centesimi si è passati a 0,90. Per non parlare dell'olio di oliva o del burro. Servirebbe un aiuto concreto dal governo. Se continuiamo così non vedo un grande futuro e sarà molto difficile resistere”. Non è facile guardare al domani in maniera positiva, ma Giorgia è tenace e porta avanti l'attività del padre con grande forza cercando di superare le difficoltà che deve affrontare ogni giorno. Trascorre tutte le sue giornate nel laboratorio, cuore pulsante della sua attività. Probabilmente con un aiuto in più le attività di questo tipo potrebbero pensare al futuro in maniera più positiva anche per mantenere i posti di lavoro che attualmente assicurano.



Piscine pronte a riaprire tra abbonamenti con lo sconto ed eventi no-stop

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.