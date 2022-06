PFM, chi sono i componenti del gruppo: i nomi e la carriera. Da De André al successo internazionale, fino al nuovo tour: le date

01 giugno 2022 a

Primo appuntamento di giugno con Oggi è un altro giorno: nel corso della puntata odierna, mercoledì 1, consueto susseguirsi di ospiti che verranno intervistati da Serena Bortone nel programma di Rai 1, in onda dalle 14 alle 16. Tra questi anche la PFM - Premiata Forneria Marconi - che a breve partirà con la nuova tournée.

La band, formatasi nel 1972, è oggi composta da Franz Di Cioccio, batteria e voce; Patrick Djivas (Zivas), basso; con Lucio Fabbri, violino, seconda tastiera, seconda chitarra, voce; Alessandro Scaglione, tastiere; Roberto Gualdi, seconda batteria; Marco Sfogli, chitarra; Alberto Bravin, tastiere aggiunte, voce. Il gruppo è a tutti gli effetti l'evoluzione musicale dei Quelli, un quintetto che nella seconda metà degli anni sessanta si era fatto conoscere nell'ambiente della discografia italiana. Componenti erano Franz Di Cioccio, Franco Mussida, Flavio Premoli, Giorgio "Fico" Piazza e Teo Teocoli (che li abbandona nel 1967): incidevano per Mina, Lucio Battisti, Fabrizio De André e tanti altri. Nel 1970 cambiano nome in Krel e, due anni più tardi, in Premiata Forneria Marconi. Il gruppo ottenne un ottimo successo anche all'estero - fu tra i pochi complessi italiani a entrare nella classifica degli album nella celebre rivista statunitense Billboard - e in Italia molto nota divenne la collaborazione con Fabrizio De André.

Adesso la PFM inizierà un nuovo tour da Malta, a giugno. Di seguito le date: 6 giugno Malta - La Valletta; 9 giugno Milano; 10 giugno Gardone Riviera (Bs); 17 giugno Capannori (Lu), 19 giugno Ravenna. I concerti proseguiranno poi anche nei mesi successivi, da luglio e fino a novembre inoltrato.

