Terni, scontro nella notte al confine con Stroncone tra auto e furgone

Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni è intervenuta intorno alle 22 di martedì 31 maggio in strada di San Rocco, tra Terni e Stroncone, per un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura ed un furgone. Il bilancio dell'incidente è di due persone coinvolte di cui un ferito che è stato estratto dai vigili del fuoco dall'abitacolo del mezzo su cui si trovava e trasportato all'ospedale dal personale del 118.

Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento. Ingenti i danni ai due mezzi coinvolti. La strada è rimasta bloccata per consentire ai soccorritori di intervenire e prestare le prime cure al ferito. L'incidente stradale è accaduto in un tratto a rischio dove già in passato si sono verificati altri scontri. L'autovettura e il furgone sono stati poi rimossi dalla sede stradale e così la circolazione al confine tra Terni e Stroncone è ripresa regolarmente.

Articolo in aggiornamento.

