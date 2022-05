Terni, donna uccisa in Bulgaria. L'assassino si nascondeva in albergo

01 giugno 2022 a

a

a

Gli agenti della squadra mobile lo hanno scovato a Monteprandone (Ascoli Piceno) dopo che era arrivato in Italia a bordo di un’auto noleggiata in Bulgaria, con cui si era imbarcato su un traghetto partito dalla Grecia. Il 42enne Victor Manuel Spiga, originario della Costa Rica, sulla carta ancora residente a Terni pur essendosi trasferito in Bulgaria, è stato arrestato lunedì, non lontano dall’albergo dove alloggiava e aveva trovato rifugio nella cittadina marchigiana, a pochi chilometri da San Benedetto del Tronto.

La confessione del femminicidio: l'anello, la proposta di matrimonio rifiutata, le 21 coltellate. Così è morta Noelia

Secondo gli inquirenti bulgari che hanno fatto scattare il mandato di arresto internazionale, è lui l’autore dell’omicidio della 47enne bulgara, di origini tedesche, Alena Shterk, della quale si erano perse le tracce venerdì 27 maggio e il cui corpo senza vita è stato poi individuato due giorni dopo nei pressi della cittadina di Radomir, portato lì molto probabilmente a bordo di un'auto. Secondo la polizia bulgara, avrebbe un movente passionale il delitto che è stato compiuto in maniera efferata, con molti colpi alla testa della malcapitata mentre è ancora da capire se all'interno della sua auto o nel garage della sua abitazione.

Uccise la moglie la notte di Natale con due colpi di pistola: disposta perizia psichiatrica

Fra i due c’era stata una relazione, recentemente interrotta, ed erano stati anche soci in afffari nell’ambito della commercializzazione, in Bulgaria, di prodotti enogastronomici italiani. La notizia dell’arresto è stata data lunedì dalla Questura di Ascoli Piceno che ha così eseguito il mandato europeo. Victor Manuel Spiga è stato trovato in possesso anche di un taglierino che ha fatto scattare un’ulteriore denuncia all’autorità giudiziaria picena. Ora si trova in carcere e spetterà alla Corte d’appello decidere se dovrà essere consegnato alle autorità bulgare per essere giudicato in quel Paese. Sul suo capo pendono le accuse di sequestro di persona e omicidio volontario. Secondo i media bulgari, la 47enne avrebbe segnalato in passato almeno tre episodi di molestie da parte dell'ex compagno: il primo lo scorso 2 febbraio e la polizia aveva svolto un accertamento seguito da un avvertimento. Alla segnalazione non aveva fatto però seguito alcuna denuncia, almeno arrivata all'attenzione della Procura competente.

Arrestato un ternano accusato di omicidio e sequestro di persona commessi in Bulgaria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.