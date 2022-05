Spoleto, asili nido: 34 bambini restano a casa.

Chiara Fabrizi 01 giugno 2022 a

Resta senza un posto all’asilo nido il 38 per cento delle famiglie che ne ha fatto richiesta per il proprio figlio a Spoleto. C’è il ritorno delle iscrizioni ai livelli pre Covid, oltre a una capacità ricettiva dei servizi pubblici della prima infanzia che da anni è ormai inferiore ai cento posti, al centro delle lunghe file di mamma e papà che si sono già create con la pubblicazione della graduatoria provvisoria dei bimbi che da settembre potranno essere accolti ai nidi Il Girotondo, Il Carillone e Il Bruco. Sì, perché alla scadenza dei termini si sono fatte avanti 88 famiglie per altrettanti nuovi iscritti, di cui 26 con figli che non hanno ancora compiuto un anno e le restanti 62 con piccoli tra con un'età compresa tra 12 e 36 mesi.

Tuttavia, la disponibilità di posti nei nidi comunali, più quelli privati convenzionati con l’ente, si è rivelata ampiamente insufficiente per garantire il servizio pubblico alle famiglie, tanto che a settembre, salvo rinunce, non potranno essere accolti negli asili 34 bambini (otto con meno di un anno e 26 più grandi) di cui quattro, va detto, figli di famiglie che non risiedono nel comune e per questo, come dispone il regolamento, rientrano in una graduatoria separata.

La modesta disponibilità di posti deriva anche dalla ovvia necessità di garantire il posto ai piccoli che l’anno precedente hanno già iniziato a frequentare il nido, motivo per cui, a fronte di una ricettività complessiva di 90 bimbi nei tre nidi comunali, a cui si sommano i tre che possono essere accolti dai privati convenzionati, i posti effettivamente disponibili a settembre sono appena 54 di cui 18 per i piccolli e 36 per i più grandi. Da qui la fila di famiglie in attesa di poter accedere al servizio, con le liste che sono tornate ad allungarsi con il ritorno delle domande di iscrizione ai livelli pre Covid. Sì, perché lo scorso anno si erano registrate appena 54 nuove richieste di iscrizione, mentre quest'anno sono state 88 con un incremento del 63 per cento. In questo senso, occorrerà capire se l’amministrazione comunale intenderà mettere mano, assumendo prima di tutto personale, ai servizi della prima infanzia per abbattere le liste d'attesa.

